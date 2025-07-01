Кривава бойня замість миру: на що сподівається Путін, обравши продовження війни

Президент РФ Володимир Путін

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Президент РФ Володимир Путін обрав продовження кривавої війни проти України, відкинувши мирну угоду, запропоновану президентом США Дональдом Трампом. Путін не має наміру зупинятися, оскільки перебуває в інформаційній бульбашці, де генерали запевняють його в можливості перемогти або досягти стратегічних здобутків.

Таку думку висловив у своїй статті оглядач The Telegraph Овен Метьюз.

Одним і таких «здобутків» у Росії вважають Суми, розташовані за 15 км від кордону РФ. Путін не виключив захоплення міста, але Сили оборони України заявляють, що наступ на Суми зупинено.

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Оптимісти вважають літній наступ РФ завершеним, але реалісти побоюються його продовження. Росіяни захопили літієву шахту на Донеччині, і наступний великий удар може бути на Донбасі, що змушує Україну вже зараз перерозподіляти сили.

Автор статті зазначає, що наразі залишається загадкою, як військова машина РФ досі функціонує за таких виснажених і погано керованих сил. Навіть російські блогери пишуть про «м’ясні штурми», хабарі командирів і незаконні покарання для солдат — побиття, «ями» та відправлення у «суїцидальні місії». Водночас генерали роблять брехливі доповіді, а погана логістика призводить до великих втрат серед поранених.

«Російська армія — це жах-шоу», — наголошує Метьюз.

Попри критику окремих командирів, більшість росіян досі підтримують так звану «СВО» та уникають критики Путіна. Навіть на тлі розпачу на фронті моральний дух всередині Росії залишається високим.

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«Єдине, що можна сказати напевно про цю жахливу війну, так це те, що обидві сторони, немов змучені боксери на рингу, продовжують бити одна одну в надії, що сили й ресурси противника будуть вичерпані», — йдеться у публікації.

На думку Метьюза, якщо йдеться про війну на виснаження, то перевагу в цій грі має Росія просто тому, що вона набагато більша, тож має більше ресурсів — як економічних, так і людських. Саме тому Путін ігнорує всі голоси прагматизму й розуму і, схоже, сповнений рішучості боротися до кінця попри високу ціну, яку платять росіяни кров’ю і грошима.

Нагадаємо, після кількох місяців очікувань літній наступ Росії на фронті все ж розпочався, однак замість масштабного прориву Київ фіксує лише повільне просування і суттєві втрати ворога. Втім, попри це, Москва не зменшує тиск: РФ накопичує живу силу, активізує дронові атаки та продовжує витрачати рекордні суми на війну.