Кривава статистика армії Путіна: в ISW оприлюднили шокувальні цифри про втрати РФ

Від січня до серпня 2025-го російські війська зазнали найбільших втрат на Покровському, Куп'янському та Лиманському напрямках. Це свідчить про пріоритети командування на цих ділянках фронту.

Про це йдеться у новому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Документи «Я хочу жити» вказують на те, що Центральне угруповання військ Росії, відповідальне за Покровський напрямок, зазнало найбільших втрат за цей період: 43 709 вбитих, зниклих безвісти та полонених, а також 52 865 поранених.

“Ці цифри відображають пріоритетність російського військового командування на Покровському напрямку протягом 2025-го, оскільки вони зазнали приблизно 34%своїх втрат на цьому напрямку протягом перших восьми місяців цього року”, - зауважують в ISW.

Американські фахівці наголошують, що війська РФ так і не змогли захопити Покровськ, Мирноград, Новопавлівку та Дружківку після місяців важких боїв та значні втрати.

Північне угруповання військ Росії, яке відповідає за постійні зусилля Росії щодо створення буферних зон у Сумській та Харківській областях, зазнало втрат у 53 572 особи. Найбільші втрати фіксують протягом лютого-березня, коли відбувалися події у Курській області.

Західне угруповання військ, відповідальне за Куп'янський, Лиманський та Борівський напрямки, зазнало втрат у 47 410 осіб. Втім, цьому угрупованні від початку року не вдалося захопити жодного з основних населених пунктів у своїй зоні відповідальності - Куп'янськ, Борова та Лиман.

Російські війська також зазнали значних втрат у менш пріоритетних районах фронту на сході та півдні України. Зокрема, в районі Костянтинівка-Дружківка та на Сіверському напрямку - 32 740 осіб. Зокрема, біля Сіверська - понад 13 тис. загарбників.

“Російські збройні сили, схоже, здатні та бажають підтримувати такі показники втрат, незважаючи на досягнення обмежених тактичних успіхів”, - констатували аналітики.

Витік документів свідчить про те, що збройні сили РФ втратили приблизно 281 550 осіб втратами у період від січня до серпня 2025 року — в середньому 35 193 втрати на місяць.

Нагадаємо, Генштаб ЗСУ оновив дані про втрати Росії станом на 8 жовтня. Так, вже знищено 1 118 370 окупантів. За минулу добу ліквідовано ще 1010 військових-загарбників.

