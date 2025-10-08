ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
495
Час на прочитання
2 хв

Кривава статистика армії Путіна: в ISW оприлюднили шокувальні цифри про втрати РФ

Росія втрачає десятки тисяч солдатів щомісяця.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Втрати РФ.

Втрати РФ. / © Associated Press

Від січня до серпня 2025-го російські війська зазнали найбільших втрат на Покровському, Куп'янському та Лиманському напрямках. Це свідчить про пріоритети командування на цих ділянках фронту.

Про це йдеться у новому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Документи «Я хочу жити» вказують на те, що Центральне угруповання військ Росії, відповідальне за Покровський напрямок, зазнало найбільших втрат за цей період: 43 709 вбитих, зниклих безвісти та полонених, а також 52 865 поранених.

“Ці цифри відображають пріоритетність російського військового командування на Покровському напрямку протягом 2025-го, оскільки вони зазнали приблизно 34%своїх втрат на цьому напрямку протягом перших восьми місяців цього року”, - зауважують в ISW.

Американські фахівці наголошують, що війська РФ так і не змогли захопити Покровськ, Мирноград, Новопавлівку та Дружківку після місяців важких боїв та значні втрати.

Північне угруповання військ Росії, яке відповідає за постійні зусилля Росії щодо створення буферних зон у Сумській та Харківській областях, зазнало втрат у 53 572 особи. Найбільші втрати фіксують протягом лютого-березня, коли відбувалися події у Курській області.

Західне угруповання військ, відповідальне за Куп'янський, Лиманський та Борівський напрямки, зазнало втрат у 47 410 осіб. Втім, цьому угрупованні від початку року не вдалося захопити жодного з основних населених пунктів у своїй зоні відповідальності - Куп'янськ, Борова та Лиман.

Російські війська також зазнали значних втрат у менш пріоритетних районах фронту на сході та півдні України. Зокрема, в районі Костянтинівка-Дружківка та на Сіверському напрямку - 32 740 осіб. Зокрема, біля Сіверська - понад 13 тис. загарбників.

“Російські збройні сили, схоже, здатні та бажають підтримувати такі показники втрат, незважаючи на досягнення обмежених тактичних успіхів”, - констатували аналітики.

Витік документів свідчить про те, що збройні сили РФ втратили приблизно 281 550 осіб втратами у період від січня до серпня 2025 року — в середньому 35 193 втрати на місяць.

Нагадаємо, Генштаб ЗСУ оновив дані про втрати Росії станом на 8 жовтня. Так, вже знищено 1 118 370 окупантів. За минулу добу ліквідовано ще 1010 військових-загарбників.

Дата публікації
Кількість переглядів
495
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie