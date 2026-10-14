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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
5174
Час на прочитання
2 хв

Вбили пострілами в голову: п'ятьох військових ЗСУ розстріляли на Харківщині, що відомо — ЗМІ

Однією з версій, яку перевіряє слідство, називають можливу причетність російського військового, який міг утекти з полону.

Автор публікації
Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
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Солдат (ілюстративне фото)

Солдат (ілюстративне фото) / © Getty Images

Доповнено додатковими матеріалами

На Харківщині 13 жовтня невідомий відкрив вогонь з автоматичної зброї та вбив п’ятьох військовослужбовців.

Про це в коментарі «Українській правді» повідомила начальниця управління медіаконтенту, підполковниця поліції Вікторія Пономарьова.

«13 жовтня на Харківщині невідомий відкрив вогонь з автоматичної зброї та вбив п’ятьох військовослужбовців», — сказала вона.

У 72-й окремій механізованій бригаді імені Чорних Запорожців підтвердили загибель своїх військовослужбовців. За попередньою інформацією, до вбивства можуть бути причетні особи, які, ймовірно, є громадянами Росії.

Як повідомили джерела «Суспільного», близько 16:00 невідомий чоловік у цивільному одязі спочатку застрелив одного військового біля будинку, після чого відкрив вогонь усередині. Загалом загинули п’ятеро бійців, а нападник утік.

За іншою інформацією, до злочину могли бути причетні двоє чоловіків. Також повідомляється, що військових убили пострілами в голову.

Крім того, за попередніми даними, у сусідньому селі Момотове був поранений військовослужбовець мотопіхотного батальйону. Не виключається, що до цього нападу можуть бути причетні ті самі особи.

Однією з версій, яку перевіряє слідство, називають можливу причетність російського військового, який міг утекти з полону. Водночас у поліції наголошують, що наразі перевіряють різні версії та встановлюють мотиви злочину.

Нагадаємо, у місті Шептицький на Львівщині невідомий чоловік поранив ножем військовослужбовця ТЦК під час мобілізаційних заходів.

За даними поліції та Львівського обласного ТЦК та СП, під час перевірки військово-облікових документів чоловік ударив представника групи оповіщення ножем у шию та втік.

Колеги надали пораненому домедичну допомогу й викликали швидку. Військовослужбовець перебуває у реанімації. Правоохоронці встановлюють особу нападника та розшукують його.

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