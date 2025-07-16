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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
1837
Час на прочитання
1 хв

Кривавий удар КАБом по магазинах Добропілля: скільки людей загинуло та поранено (фото)

Росія вдарила по Добропіллю на Донеччині, внаслідок чого двоє людей загинуло, 14 поранені.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Удар по Добропіллю

Удар по Добропіллю / © Telegram начальника Донецької ОВА Вадима Філашкіна

Новина була доповнена додатковими матеріалами

Внаслідок російського удару по Добропіллю загинуло дві людини та 14 отримали поранення.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

За його словами, росіяни знову цілеспрямовано вдарили туди, де завжди багатолюдно — по торговому центру у середмісті. Цього разу застосували 500-кілограмову авіабомбу (КАБ).

За попередніми підрахунками, відомо про 30 пошкоджених торгових точок, 6 багатоповерхівок і 8 автомобілів. Ймовірно під завалами досі залишаються люди. Рятувальники проводять пошук вцілілих.

«Це ще один страшний злочин росіян на нашій землі. Вони прагнуть винищити нас усіх до останнього», — сказав Філашкін.

Тому голова ОВА закликав цивільних жителів Донеччини евакуюватися до більш безпечних регіонів України.

UPD

О 19:48 Філашкін уточнив, що внаслідок удару не дві, а одна людина загинула і ще 21 поранена.

Пошкоджено 54 торгові точки, 304 квартири у 13 будинках і 8 автомобілів.

Росія вдарила по Добропіллю _10 / © Telegram начальника Донецької ОВА Вадима Філашкіна

© Telegram начальника Донецької ОВА Вадима Філашкіна

Росія вдарила по Добропіллю _10 / © Telegram начальника Донецької ОВА Вадима Філашкіна

© Telegram начальника Донецької ОВА Вадима Філашкіна

Росія вдарила по Добропіллю _8 / © Telegram начальника Донецької ОВА Вадима Філашкіна

© Telegram начальника Донецької ОВА Вадима Філашкіна

Росія вдарила по Добропіллю _7 / © Telegram начальника Донецької ОВА Вадима Філашкіна

© Telegram начальника Донецької ОВА Вадима Філашкіна

Росія вдарила по Добропіллю _1 / © Telegram начальника Донецької ОВА Вадима Філашкіна

© Telegram начальника Донецької ОВА Вадима Філашкіна

Росія вдарила по Добропіллю _6 / © Telegram начальника Донецької ОВА Вадима Філашкіна

© Telegram начальника Донецької ОВА Вадима Філашкіна

Росія вдарила по Добропіллю _3 / © Telegram начальника Донецької ОВА Вадима Філашкіна

© Telegram начальника Донецької ОВА Вадима Філашкіна

Росія вдарила по Добропіллю _2 / © Telegram начальника Донецької ОВА Вадима Філашкіна

© Telegram начальника Донецької ОВА Вадима Філашкіна

Росія вдарила по Добропіллю _4 / © Telegram начальника Донецької ОВА Вадима Філашкіна

© Telegram начальника Донецької ОВА Вадима Філашкіна

Росія вдарила по Добропіллю _9 / © Telegram начальника Донецької ОВА Вадима Філашкіна

© Telegram начальника Донецької ОВА Вадима Філашкіна

Нагадаємо, минулої ночі Росія запустила протягом ночі 400 безпілотників та одну балістичну ракету в результаті атаки, спрямованої переважно на енергетичну інфраструктуру.

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