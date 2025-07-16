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Кривавий удар КАБом по магазинах Добропілля: скільки людей загинуло та поранено (фото)
Росія вдарила по Добропіллю на Донеччині, внаслідок чого двоє людей загинуло, 14 поранені.
Внаслідок російського удару по Добропіллю загинуло дві людини та 14 отримали поранення.
Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.
За його словами, росіяни знову цілеспрямовано вдарили туди, де завжди багатолюдно — по торговому центру у середмісті. Цього разу застосували 500-кілограмову авіабомбу (КАБ).
За попередніми підрахунками, відомо про 30 пошкоджених торгових точок, 6 багатоповерхівок і 8 автомобілів. Ймовірно під завалами досі залишаються люди. Рятувальники проводять пошук вцілілих.
«Це ще один страшний злочин росіян на нашій землі. Вони прагнуть винищити нас усіх до останнього», — сказав Філашкін.
Тому голова ОВА закликав цивільних жителів Донеччини евакуюватися до більш безпечних регіонів України.
UPD
О 19:48 Філашкін уточнив, що внаслідок удару не дві, а одна людина загинула і ще 21 поранена.
Пошкоджено 54 торгові точки, 304 квартири у 13 будинках і 8 автомобілів.
Нагадаємо, минулої ночі Росія запустила протягом ночі 400 безпілотників та одну балістичну ракету в результаті атаки, спрямованої переважно на енергетичну інфраструктуру.