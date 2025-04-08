ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
1545
Час на прочитання
1 хв

Кривий Ріг прощається із 3-річним Тимофієм Цвітком (фото)

Дитині назавжди залишиться три роки, тому що росіяни цинічно й холоднокровно вбили її.

Автор публікації
Катерина Сердюк Катерина Сердюк
3-річний Тимофій Цвітко

3-річний Тимофій Цвітко

У Кривому Розі прощаються із 3-річним Тимофієм Цвітком. Життя хлопчика забрав ракетний удар РФ по дитячому майданчику 4 квітня.

Про це повідомляє “Суспільне Дніпро”.

“Під час атаки вони з бабусею вже прямували додому — вибух застав їх біля під’їзду. Бабуся хлопчика дістала поранення, її госпіталізували у важкому стані”, — йдеться у повідомленні.

Раніше у Кривому Розі провели в останню путь 7-річного Радіслава і 9-річного Германа.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie