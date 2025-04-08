Кривий Ріг прощається із 3-річним Тимофієм Цвітком (фото)

3-річний Тимофій Цвітко

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У Кривому Розі прощаються із 3-річним Тимофієм Цвітком. Життя хлопчика забрав ракетний удар РФ по дитячому майданчику 4 квітня.

Про це повідомляє “Суспільне Дніпро”.

“Під час атаки вони з бабусею вже прямували додому — вибух застав їх біля під’їзду. Бабуся хлопчика дістала поранення, її госпіталізували у важкому стані”, — йдеться у повідомленні.

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Раніше у Кривому Розі провели в останню путь 7-річного Радіслава і 9-річного Германа.