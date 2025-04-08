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Кривий Ріг прощається із 3-річним Тимофієм Цвітком (фото)
Дитині назавжди залишиться три роки, тому що росіяни цинічно й холоднокровно вбили її.
У Кривому Розі прощаються із 3-річним Тимофієм Цвітком. Життя хлопчика забрав ракетний удар РФ по дитячому майданчику 4 квітня.
Про це повідомляє “Суспільне Дніпро”.
“Під час атаки вони з бабусею вже прямували додому — вибух застав їх біля під’їзду. Бабуся хлопчика дістала поранення, її госпіталізували у важкому стані”, — йдеться у повідомленні.
Раніше у Кривому Розі провели в останню путь 7-річного Радіслава і 9-річного Германа.