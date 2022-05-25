Ксенія Мішина пригадала, як у перший день війни тікала з Борисполя: "Вибухи лунали позаду"

Ксенія Мішина пригадала, як у перший день війни тікала з Борисполя: "Вибухи лунали позаду"

Українська акторка Ксенія Мішина розповіла, що війна застала її разом з сином у Борисполі.

Вона хотіла поїхати на відпочинок до Дубаї, тому з Платоном вже була о четвертій ранку в аеропорту та чекала на свій рейс.

Утім, він затримувався. Працівники говорили, що рейс не скасували, а перенесли. Тож акторка разом з сином сиділа та чекала на подорож. Утім, через деякий час Ксенія почула вибухи. Спочатку гадала, що це були якісь навчання, у жодному рані не війна. Та вибухи все частішали. Аж раптом працівники аеропорту сказали всім негайно евакуйовуватися.

"Через деякий час я почула вибух десь здалеку. Що я можу подумати? Можливо, якісь навчання. Ми продовжували сидіти. Ще через деякий час я почула знову вибух. Ми продовжували сидіти. Вибухи почастішали, вибігли працівники аеропорту і сказали, що термінова евакуація. Всі люди просто ринулися у двері", - поділилася артистка в інтерв'ю Аліні Доротюк.

Ксенія Мішина та Аліна Доротюк

Мішина пригадує, що всі одразу почали тікати, а вона ж все одно не вірила, що почалася війна. Ксенії було страшно, вони з сином не могли поїхати, адже машини просто не зупинялися. А вибухи продовжували лунати.

"Я просто завмерла, у мене такий жах був, невже це сталося. Ми теж побігли до виходу та просто бігли дорогою. Це був неймовірний холод, мінусова температура, було дуже страшно, машини не зупинялися. Ми не могли ніде сісти. Всі люди просто бігли дорогою, не розуміли, що трапилося, і вибухи лунали десь там позаду. Це відчуття страшної паніки, але я ніколи не забуду таку мить, як хтось вигукнув: "Дивіться, з нами біжить Ксенія Мішина, все добре!" - поділилася акторка.

Ксенія зуміла дістатися до Києва, таксист відвіз її разом з сином додому. Мішина сподівалася, що в Борисполі щось просто трапилося та у новинах почула, що Росія напала. Акторка одразу ж разом з сином поїхала на захід України, де прожила півтора місяця.

Ксенія Мішина з сином / Фото: instagram.com/misha.k.ua

Наразі ж Ксенія з Платоном у Бельгії. Там акторка знімається у новому проєкті.

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