ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
82
Час на прочитання
1 хв

Куба офіційно заперечила участь у війні проти України на боці Росії

На Кубі стверджують, що країна дотримується політики нульової терпимості до найманства.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
Куба заперечує участь у війні проти України

Куба заперечує участь у війні проти України / © Associated Press

Міністерство закордонних справ Куби заперечило звинувачення США у нібито участі країни у війні проти України на боці Росії.

Про це йдеться у заяві зовнішньополітичного відомства Куби.

Уряд Гавани назвав твердження США про участь кубинців у бойових діях в Україні «неправдивими та наклепницькими».

«Наша влада не має точної інформації щодо громадян Куби, які за власною ініціативою брали або беруть участь у конфлікті у складі збройних сил будь-якої зі сторін. Беззаперечним є те, що жоден із них не діє за заохочення, зобов’язання чи за згоди кубинської держави», — зазначається у заяві.

У МЗС наголосили, що згідно з національним законодавством і міжнародними зобов’язаннями, Куба дотримується політики нульової терпимості до найманства, торгівлі людьми та участі своїх громадян у збройних конфліктах за кордоном.

Такі дії, підкреслили у відомстві, розцінюються як тяжкі злочини й караються найсуворішим чином.

Раніше повідомлялося, що США мобілізують дипломатичні зусилля, щоб завадити ООН ухвалити резолюцію про скасування ембарго на торгівлю з Кубою через участь її найманців у війні проти України.

Ми раніше інформували, що Росія дедалі більше покладається на іноземних найманців, зокрема кубинців, які масово воюють на її боці.

Дата публікації
Кількість переглядів
82
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie