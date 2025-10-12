Куба офіційно заперечила участь у війні проти України на боці Росії

Куба заперечує участь у війні проти України / © Associated Press

Міністерство закордонних справ Куби заперечило звинувачення США у нібито участі країни у війні проти України на боці Росії.

Про це йдеться у заяві зовнішньополітичного відомства Куби.

Уряд Гавани назвав твердження США про участь кубинців у бойових діях в Україні «неправдивими та наклепницькими».

«Наша влада не має точної інформації щодо громадян Куби, які за власною ініціативою брали або беруть участь у конфлікті у складі збройних сил будь-якої зі сторін. Беззаперечним є те, що жоден із них не діє за заохочення, зобов’язання чи за згоди кубинської держави», — зазначається у заяві.

У МЗС наголосили, що згідно з національним законодавством і міжнародними зобов’язаннями, Куба дотримується політики нульової терпимості до найманства, торгівлі людьми та участі своїх громадян у збройних конфліктах за кордоном.

Такі дії, підкреслили у відомстві, розцінюються як тяжкі злочини й караються найсуворішим чином.

Раніше повідомлялося, що США мобілізують дипломатичні зусилля, щоб завадити ООН ухвалити резолюцію про скасування ембарго на торгівлю з Кубою через участь її найманців у війні проти України.

Ми раніше інформували, що Росія дедалі більше покладається на іноземних найманців, зокрема кубинців, які масово воюють на її боці.