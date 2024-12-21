"Купи повсюди": чому російські солдати в прямому сенсі "зас**ають" все навколо

Журналіст Мальгін вважає, що у такий спосіб російські окупанти виконують свою "велику місію" – руйнування цивілізації.

Російські окупанти, відступаючи із захоплених територій, залишають по собі не лише вбивства, руйнування та інші військові злочини, а й у буквальному значенні – лайно.

Чому росіяни випорожняються просто у будинках українців, що хочуть цим сказати і про що це свідчить, пише російський опозиційний журналіст Андрій Мальгін у колонці для Радіо Свобода.

"Купи смердючого людського лайна були всюди: не тільки на підлозі, а й на столах, у ліжках, у посуді. Притому, що в усіх цих будинках були цілком впорядковані туалети. Користуйся! Але ні. І так було скрізь, звідки йшла путінська армія", — нагадує Мальгін.

За його словами, багато українців пояснювали цей "феномен" простою відсутністю культури. Але автор вважає, що все набагато складніше.

Андрій Мальгін наводить низку історичних документів, які свідчать, що звичка росіян гадити будь-де на зло більш успішним людям відома вже давно.

У 1919 році, в Петербурзі, був з'їзд "сільської бідноти". З північних губерній Росії з'явилося кілька тисяч селян, і їх було розміщено в Зимовому палаці Романових. Коли з'їзд закінчився і ці люди поїхали, то виявилося, що вони не тільки всі ванни палацу, а й величезну кількість найцінніших севрських, саксонських і східних ваз загадили, вживаючи їх як нічні горщики. Це було зроблено не за силою потреби – вбиральні палацу опинилися гаразд, водопровід діяв. Ні, це хуліганство було виявом бажання зіпсувати, зганьбити гарні речі. За час двох революцій та війни я сотні разів спостерігав це темне, мстиве прагнення людей ламати, спотворювати, осміювати, паплюжити прекрасне”, – зазначав радянський письменник Максим Горький.

Також журналіст наводить мемуари радянського письменника, ветерана радянсько-німецької війни Юрія Нагібіна. В одному з німецьких будинків він побачив обірвані дроти, поламані меблі, розкидані на підлозі книги.

"І всюди г*вно, навіть на столі, печі, підвіконні, в ковпаку лампи, що висить", — писав Нагібін. Радянський "інтелігент" зізнався, що спочатку не розумів, навіщо так чинити, але потім сам спробував і йому сподобалося.

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Польський письменник Станіслав Лем пояснював зас*рання будинків у Європі росіянами так: "Цим вони мстилися не тільки німцям (зрештою – іншим!)..., але й мстилися всьому світу за межами своєї в'язниці помстою, найпідлішою з усіх можливих: адже вони обгаджували все — ніякі тварини не демонструють подібної, так би мовити, екскрементальної жорстокості, яку демонстрували росіяни, забиваючи та наповнюючи своїми екскрементами розгромлені салони, госпітальні зали, біде, клозети, гадячи на книги, килими, вівтарі..."

Мальгін звернув увагу, що серед численних синонімів слова "випорожнитися" у словнику є несподіване: "відкласти личинку".

"У нашому контексті це напрочуд точне визначення. Краще не скажеш. "Рускій мір" відкладає личинку скрізь, куди приходить", — зазначає журналіст.

За його словами, російські окупанти відчувають свою "велику місію" — руйнування цивілізації. Адже скрізь, куди приходять росіяни "життя деградує, закони замінюються "поняттями", економіка спрощується до середньовічного рівня, на місці квітучих садів виростають смітники, а мистецтво та культура вмирають".

Про це свідчать окуповані та знищені міста України, а також курорти Абхазії, які колись процвітали, говорить Мальгін.

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