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Куди звертатися українцям, якщо їх примусово вивозять російські окупанти

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Куди звертатися українцям, якщо їх примусово вивозять російські окупанти

Associated Press

Українців депортують до Росії та Білорусі.

Станом на 28 березня вже майже 40 тисяч українців примусово вивезені з тимчасово окупованих та заблокованих міст України. Російські військові масово вивозять їх за кордон – на територію Росії.

Куди звертатися українців - повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

"Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України рекомендує співвітчизникам, які стали жертвами таких незаконних дій російського режиму та бажають повернутися в Україну, повідомити свої дані найближчому посольству України в сусідніх державах або державах можливого транзитного проїзду", - повідомляють у ГУР.

Контактні відомості посольств вказані на фото

© Головне управління розвідки Міністерства оборони України
Головне управління розвідки Міністерства оборони України

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