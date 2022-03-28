Куди звертатися українцям, якщо їх примусово вивозять російські окупанти

Куди звертатися українцям, якщо їх примусово вивозять російські окупанти

Українців депортують до Росії та Білорусі.

Станом на 28 березня вже майже 40 тисяч українців примусово вивезені з тимчасово окупованих та заблокованих міст України. Російські військові масово вивозять їх за кордон – на територію Росії.

Куди звертатися українців - повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

"Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України рекомендує співвітчизникам, які стали жертвами таких незаконних дій російського режиму та бажають повернутися в Україну, повідомити свої дані найближчому посольству України в сусідніх державах або державах можливого транзитного проїзду", - повідомляють у ГУР.

Контактні відомості посольств вказані на фото

Головне управління розвідки Міністерства оборони України

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