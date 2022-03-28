Куди звертатися українцям, якщо їх примусово вивозять російські окупанти

Українців депортують до Росії та Білорусі.
Станом на 28 березня вже майже 40 тисяч українців примусово вивезені з тимчасово окупованих та заблокованих міст України. Російські військові масово вивозять їх за кордон – на територію Росії.
Куди звертатися українців - повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.
"Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України рекомендує співвітчизникам, які стали жертвами таких незаконних дій російського режиму та бажають повернутися в Україну, повідомити свої дані найближчому посольству України в сусідніх державах або державах можливого транзитного проїзду", - повідомляють у ГУР.
Контактні відомості посольств вказані на фото
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