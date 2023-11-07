Куди будуть цілитися російські терористи взимку: експерт розповів про можливі ракетні удари

Російські окупанти взимку можуть запустити велику кількість ракет по кількох цілях в нашій державі. Таким чином вони будуть намагатися завдати шкоди енергетичній інфраструктурі.

Про це в рамках єдиного телемарафону повідомив військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Роман Світан.

За його словами, торік окупанти гатили ракетами відразу по багатьох об’єктах інфраструктури в різних містах України. Загалом вони випускали до 100 ракет. Водночас зараз росіяни під час останньої атаки використали 48.

“Надалі взимку вони можуть запускати два, максимум три рази на місяць... десь таку саму кількість. То може бути 70-80 ракет. В чому буде зміна? Швидше за все, в тому, що вони не будуть розпорошуватися по всій країні. Вони оберуть одну чи дві цілі і туди спробують спрямувати вже відносно велику кількість ракет... 20-30, тоді буде важче перехоплювати. До того ж звісно, вони будуть використовувати різні безпілотні літальні апарати... для того, щоб перевантажити нашу протиповітряну оборону, в тому числі це будуть хибні цілі”, - розповів Роман Світан.

На його думку, під можливі російські удари можуть потрапити об’єкти в південних та центральних областях.

“Вони вважають, що там не така потужна протиповітряна оборона... Так само вони можуть спробувати атакувати захід України... по різним, як вони називають, військовим об’єктам. І швидше за все, вони будуть пробувати атакувати Київ... Туди вони будуть стріляти менше. Я думаю, що по Києву буде не дуже багато пострілів, бо вони бачать, що Київ надійно захищений і сенсу атакувати - це тільки втрачати ракети. Може вони навіть все ж таки зосередяться на центральних і південних районах. І звісно прикордонні території, прифронтові вони будуть обстрілювати”, - підкреслив експерт.

Він зазначив, що ці атаки будуть комплексні і Росія буде застосовувати як крилаті та балістичні ракети, так і безпілотники.

Нагадаємо, що в Кривому Розі затримали зрадника, який працював на окупантів в Херсоні.

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