Куди цілили росіяни під час приїзду грецької делегації до Одеси: в ОК "Південь" дали відповідь

Окупанти вдарили по Одесі 6 березня, коли там перебував із візитом президент України та прем'єр Греції. Однак не можна одразу та чітко спрогнозувати, на що був спрямований балістичний удар ворога.

Про це заявила начальниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк у коментарі "24 каналу", зауваживши, що росіяни не припиняють свій терор на пвдні України. Зокрема, у пріоритеті для загарбників припортова інфраструктура. Зазначимо, що Росія атакувала Одесу зранку.

"Можемо констатувати, що удар балістикою відбувся по припортовій інфраструктурі. Зараз працює слідство і воно однозначно визначить і тип озброєння, яким був завданий удар, і ймовірну траєкторію руху тощо", – наголосила Гуменюк.

Начальниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня зазначила, що залишається фактом те, що ворог ударив по припортовій інфраструктурі Одещини, коли там була зустріч міжнародного рівня. Чи була атака росіян спрямована безпосередньо на делегацію – встановить слідство та розвідка.

"Зараз ми можемо констатувати – удар був по припортовій інфраструктурі й по часу це збіглося з візитом делегації", – сказала Наталія Гуменюк.

Нагадаємо, під час візиту до Одеси президент України Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс опинилися під ракетним обстрілом окупантів. Ракета прилетіла за 300-400 метрів від лідерів держав.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Ракета вдарила за 500 метрів від кортежу Зеленського!

Читайте також: