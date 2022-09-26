Куди цілитиметься Росія та як може виглядати ядерний удар по Україні: прогноз аналітиків

Російська армія зазнає в Україні поразки. Тому чутки про те, що Путін наважиться застосувати ядерну зброю, продовжують поширюватися. Експерти висловлюють різні думки щодо цього.

Журналісти французької агенції AFP поговорили з кількома експертами та офіційними особами про можливі сценарії того, що може статися, якщо Росія вирішить застосувати ядерну зброю.

Аналітики кажуть, що Москва, можливо, розгорне одну або кілька тактичних або бойових ядерних бомб.

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Це стрілецька зброя потужністю від 0,3 до 100 кілотонн у порівнянні з 1,2 мегатоннами найбільшої стратегічної боєголовки США або 58-мегатонної бомби, випробуваної Росією 1961 року.

Військовий експерт із програми міжнародної безпеки CSIS у Вашингтоні Марк Канчіан каже, що Росія, найімовірніше, не використовуватиме ядерну зброю на лінії фронту. За його словами, щоб захопити 32 км території, може знадобитися 20 невеликих ядерних бомб — це незначна перевага за величезних ризиків застосування ядерної зброї.

Або ж Путін може обрати більші руйнування та смерть й атакувати українську військову базу, або вдарити по міському центру, спричинивши масові втрати.

"Такі сценарії, ймовірно, були б спрямовані на розкол НАТО та глобального консенсусу проти Путіна", — вважає колишній експерт з ядерної політики Білого дому Джон Вольфсталь.

Експерти кажуть, що у Заходу не буде іншого виходу, як відповісти, і що відповідь має надійти від НАТО як групи, а не Сполучених Штатів окремо.

"Будь-яка відповідь повинна забезпечити як те, що військова ситуація для Путіна не покращилася внаслідок такого удару, так і те, що його політичне, економічне та особисте становище внаслідок цього постраждало", – сказав Вольфшталь.

Деякі експерти припускають, що ефективнішою відповіддю на російську ядерну атаку буде зростання військової та дипломатичної підтримки України і постачання Києву більшої кількості летальної зброї для атак на РФ.

Напередодні президент Володимир Зеленський заявив, що погрози Путіна використати ядерну зброю можуть стати реальністю. Як вважає глава держави, Путін уже не блефує. При цьому світ продовжує утримувати його від використання ядерної зброї.

Зазначимо, що раніше американський бригадний генерал у відставці Кевін Раян говорив, що Путін від розпачу може застосувати ядерну зброю в Україні. На його думку, російський президент, ймовірно, відчуває тиск, щоб зробити щось радикальне. Успіхи українського контрнаступу можуть стати тригером, який підштовхне главу Кремля натиснути "червону кнопку".

Погрози ядерним ударом: як світ зможе протистояти Путіну

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