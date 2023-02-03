Куди долітатимуть ракети із нового пакету військової допомоги США: опубліковано карту

Усі російські лінії постачання на сході країни, а також частина окупованого Росією Криму стануть доступними для обстрілів ЗСУ.

Агентство Reuters опублікувало карту України, на якій позначено окуповані території та зони враження далекобійними ракетами із нового пакету військової допомоги США.

У повідомленні наголосили, що російським військам доведеться зіткнутися з потенційно катастрофічними втратами.

Нова зброя дозволить українським військовим вражати цілі на вдвічі більшій відстані, ніж було досі. Усі російські лінії постачання на сході країни, а також частина окупованого Росією Криму стануть доступними.

Це змусить Росію перемістити свої постачання ще далі від лінії фронту, що зробить її солдатів більш уразливими та значно ускладнить плани будь-якого нового наступу.

Раніше президент України Володимир Зеленський закликав західних партнерів надати українській армії далекобійні ракети, щоб захистити населення мирних міст України від російського терору.

Нагадаємо, американські ракети з дальністю ураження 150 км, які будуть передані Україні в цьому пакеті військової допомоги США, можуть якщо не зірвати, то значно пригальмувати наступ російських військ, який готує Кремль.

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