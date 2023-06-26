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Куди перекидають окупантів, які були задіяні в бунті Пригожина – пояснення Маляр

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публікації
Перегляди
24к
Час на прочитання
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Куди перекидають окупантів, які були задіяні в бунті Пригожина – пояснення Маляр

Куди перекидають "вагнерівців", які були задіяні у бунті Пригожина. / Фото: Associated Press

Російських загарбників після бунту повертають на позиції фронту в Україні.

Російських окупантів, які були задіяні в бунті очільника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина, знову перекидають на схід України.

Про це в ефірі національного телемарафону повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

"З того, що ми бачимо, під час активізації подій, політичної кризи у Російській Федерації вони збирали війська зі сходу і намагалися їх перемістити до Московського регіону. Через те, що там події дуже швидко вичерпали себе, ці війська повертають на схід", - розповіла вона.

Нагадаємо, від початку наступу українська армія звільнила на півдні 130 кв. км територій, а за тиждень - 17 кв. км.

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Дата публікації
Перегляди
24к
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