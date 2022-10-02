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Куди поділася "друга армія професіоналів": Подоляк про рекордні втрати РФ на фронті

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Куди поділася "друга армія професіоналів": Подоляк про рекордні втрати РФ на фронті

Фото: Associated Press

Російські окупанти втратили на війні з Україною у багато разів більше, ніж декларують офіційно.

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував катастрофічні втрати Росії у війні проти України.

Він нагадав, що українські військові ліквідували вже понад 60 тисяч російських мародерів. Поранених військових РФ - утричі більше.

"Усе йде за планом, тому лічильник російської смертності перегорнув нову сторінку. "Армії" швидко мобілізованих офісних працівників час спитати: куди поділася “друга армія професіоналів?" – написав він у Twitter.

Нагадаємо, за інформацією Генштабу, Збройні сили України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували вже близько 60 110 російських окупантів, з яких 500 – за останню добу.

Найбільших втрат російські загарбники зазнали на Краматорському та Бахмутському напрямках.

Також від початку повномасштабної війни українські військові знищили 2 377 ворожих танків, 4 975 бойових броньованих машин, 1 405 артилерійських систем, збили 264 літаки і 227 гелікоптерів.

Михайло Подоляк: про перші дні війни, переговори з РФ, політику після війни, Зеленського та Єрмака

Михайло Подоляк: про перші дні війни, переговори з РФ, політику після війни, Зеленського та Єрмака

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