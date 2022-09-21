Куди Путін може направити мобілізованих: Арестович назвав напрямки

Російські окупанти мобілізацію спробують залатати дірки в підрозділах на Донецькому, Запорізькому та Херсонскому напрямках.

Часткова мобілізація в Росії дасть можливість поповнити підрозділи окупантів на Донецькому, Запорізькому та Херсонскому напрямках.

Про це в інтерв’ю російському правозахиснику Марку Фейгіну повідомив радник Офісу президента Олексій Арестович.

“Ризикну припустити, що вони зараз спробую поповнити підрозділи, які є. Поставлять завдання добити Донецьку область, поставити стійку оборону на Херсонщині. Можливо, спробують рухатися на Запорізькому напрямі. І боронити Луганськ. Також можливий контрудар у Харківському напрямку. Але розраховувати на більше – не бачу особливих перспектив, бо немає озброєння та техніки. І немає молодшого складу, який дозволить створити та розгорнути нові бригади”, - розповів Олексій Арестович.

Також він додав, що в цілому мобілізація в РФ - це демонстрування та спроба зробити натиск.

Нагадаємо, що Лавров висловився про “спеціальну військову операцію” та зробив цинічну заяву.

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