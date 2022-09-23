Куди Путін направить мобілізованих росіян - ексдепутат Держдуми дав відповідь

Командування армії РФ буде використовувати росіян, мобілізованих указом Володимира Путіна, для контролю над захопленими територіями України.

Про це розповів ексдепутат Держдуми Росії Ілля Пономарьов на Youtube-каналі ТСН.

Коментуючи "часткову мобілізацію", ексдепутат Держдуми зазначив:

"Переважно вони будуть розташовані в тилу, не на передовій. Це дозволить російській армії висвободити більш досвідчених людей і використовувати їх у бою. А щоб контролювати окуповану територію - для цього можна буде використовувати таких "мобіків".

Водночас, Пономарьов додав, що коли буде наступ і лінія фронту буде рухатись - "звичайно ж, будуть зіткнення, ці люди будуть задіяними, буде багато різних втрат".

Нагадаємо, президент РФ Володимир Путін 21 вересня традиційно заявив, що Росія протистоїть колективному Заходу, тому для захисту необхідно провести часткову мобілізацію.

Згідно з рішенням Путіна, призову на військову службу повинні підлягати ті, хто проходив службу в лавах збройних сил РФ, які перебувають у запасі, мають певні військово-облікові спеціальності та відповідний досвід. Під мобілізацію потраплять 300 тисяч росіян.

Своєю чергою, заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов розповів, як діятиме російське командування під час мобілізації.

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