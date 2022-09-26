Куди Путін направить першу партію мобілізованих: експерт назвав пріоритетний напрямок для РФ

Мобілізація, яку у Росії оголосив очільник Кремля Путін, триває. Тож, пріоритетним для окупантів напрямком експерти називають Херсонську область.

За словами політолога Андрія Вігірінського, частину мобілізованих відправлять до росгвардії, щоб забезпечувати безпеку всередині самої РФ, оскільки мобілізація зустрічає опір пересічних громадян.

На думку експерта, кількість людей, які будуть охоплені мобілізаційними заходами буде розширюватися, саме тому російські каральні органи потребують підсилення. Іншу ж частину свіжого "гарматного м'яса", ймовірно, кинуть на південний напрямок Херсонської області, який сьогодні для загарбників є пріоритетним.

Постійне вибивання противника з позицій потребує заміщення новою "силою". Отже, цілком ймовірні інші місця наступу ЗСУ, зокрема, Запорізька область.

"Для нас вкрай важливим, з точки зору деокупації Півдня, є напрямок Запорізької області, який дозволить розрізати редути противника, якщо просунутися вниз до Азовського моря і далі вже рухатися на Захід до узбережжя Чорного моря", - зазначив Вігірінський.

Росіяни будуть заміщати позиції, які українські захисники вибиватимуть. Але не все "гарматне м'ясо", яке встигнуть назбирати росіяни, вдасться організовано перемістити в ці місця, тобто це буде "порційне заміщення".

"Тому йдеться навіть не про підсилення, тому що воно може бути якісним. Мовиться про кількісне заміщення й воно далеке від поняття якісного", - сказав він.

Всього було оголошено про плани мобілізувати 300 тисяч осіб. Ексдепутат російської Держдуми Ілля Пономарьов стверджує, що у відповідному указі Путіна є секретний пункт, де йдеться про призов мільйона громадян РФ.

Нагадаємо, Центр національного спротиву повідомив, що до Мінська 20 вересня прибули найманці російської ПВК "Ліга". Вони можуть бути залучені до організації провокацій на українсько-білоруському кордоні. У ЦНС попередили, що можливі диверсії очікуються в районі населених пунктів Пінськ, Іваново та Кобрін.

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