Куди Росія може перекинути 60 тисяч військових з Курщини – прогноз експерта

Покровськ є важливим транспортним вузлом і потенційним плацдармом для подальших дій Росії на Донеччині.

Після витіснення українських військ із Курської області Росія, ймовірно, перекине свої сили на інший критично важливий напрямок — Покровськ.

Про це Sky News розповів військовий аналітик Майкл Кларк

За його словами, для операції в Курській області Москва залучила близько 60 тисяч військовослужбовців, зокрема добре підготовлені підрозділи. Це дозволило їй досягти поступового витіснення українських підрозділів, однак, водночас, стримало наступальні дії на інших ділянках фронту.

"Зараз росіяни фактично витіснили українців із Курська, і тепер Україна знаходиться у відносно безпечному положенні на своєму боці кордону. Питання в тому, коли 60 тисяч військових, за винятком північнокорейців, з’являться в іншій частині фронту?" — зазначив Кларк.

На його думку, новим напрямком для перекидання сил стане Покровськ, який є важливим транспортним вузлом і потенційним плацдармом для подальших дій Росії на Донеччині.

"Я припускаю, що вони будуть у Покровську за два-три тижні, і там вони можуть суттєво змінити ситуацію", — вважає аналітик.

Нагадаємо, українські підрозділи, які частково вийшли з Курської області, зосередилися на висотах поблизу кордону, аби завадити росіянам прорватися до Сумщини.