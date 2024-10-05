Куди росіяни наступатимуть після Вугледару: прогноз британської розвідки

Російські військові захопили Вугледар. Зважаючи на це, наступними цілями окупантів можуть стати населені пункти на Запорізькому напрямку. Наступ очікується у найближчі тижні.

Про це йдеться у звіті британської розвідки.

Росія робила спорадичні спроби захопити Вугледар протягом останніх двох років, зазнаючи великих втрат. Місто розташоване на височині, що робило його гарною позицією з погляду оборони.

"Ймовірно, російські війська спробують продовжити наступ найближчими тижнями. На заході однією з ймовірних цілей є Велика Новосілка у бік Запоріжжя по шосе T0509. У 8 км на північ знаходиться Богоявленка", - зазначили у британській розвідці.

Нагадаємо, російські війська взяли під контроль Вугледар, що на півдні Донецької області. Бої за цю "фортецю" тривали два роки.

Президент України Володимир Зеленський 3 жовтня заявив, що українські військові "абсолютно правильно" зробили, що відійшли з міста. Це, за його словами, пов'язано з тим, що РФ фактично зруйнувала українські оборонні позиції у Вугледарі.

"Коли вона (Росія - ред.) руйнує позиції наших бійців, їм треба зберегти своє життя, бо вони набагато головніші, ніж будь-які забудови. Тому що це люди наші, це громадяни України і тому дуже правильно, що вони відходять і можуть зберегти себе заради держави і заради своєї героїчної служби", — сказав Зеленський.

Українське командування 2 жовтня підтвердило, що вивело гарнізон ЗСУ з Вугледару, щоб він не потрапив в оточення.

Весь час оборони місто утримувала 72-га окрема механізована бригада ЗСУ.

3 жовтня Міністерство оборони Росії публічно заявило, що взяло під свій контроль місто Вугледар.

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