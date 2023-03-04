Куди влучають російські ракети і "Шахеди": експерт розповів про промахи окупантів

Російські окупанти під час атак крилатими ракетами і дронами-камікадзе "Шахед" по Україні нерідко використовують хибні координати і в результаті вражають випадкову ціль.

Про це розповів в інтерв'ю ТСН.ua військовий експерт Українського інституту майбутнього Іван Ступак.

Коментуючи атаку дронів-камікадзе на Кременчук і приліт російської ракети в Запоріжжі, військовий експерт зазначив:

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"Вони собі "малюють" у точках, куди вони влучили. Собі відрапортували за допомогою розвідки чи контррозвідки, що в цій локації зберігається 500 тонн американської зброї, знаходиться вибухівка, танки. Вони курс вбивають і відправляють туди Shahed, Mohajer. Але не завжди ця інформація підтверджується. Агентура в них не досить інтелектуальна і без досвіду великого. Це здебільшого маргінали, вони можуть помилитися в одній координаті, і вже буде неправильна точка на мапі".

Крім того, за словами Ступака, "є окремі моменти, коли наші спецслужби намагаються ввести в оману росіян".

"Вони дають відверто "лажові" об'єкти, підсовують старі радянські колгоспи, імітують, що там склади зі зброєю, щоб вони на негідний об'єкти спрямували свою атаку - 2-3 коштовні ракети, "Шахеди", а сама ціль - негідна", - пояснив він.

Також експерт додав, що зброя в росіян "здебільшого, м'яко кажучи, не технологічна":

"Вони запускають над Каспієм і Чорним морем, щоб мінімізувати свої провали. Вони запускають над морем, якщо двигун не запустився, вона просто падає в море, і ніхто не бачить. Якщо буде запускатися в районі Москви, то ця ракета буде летіти, може втратити координати, впасти на житлові квартали росіян, як це часто буває".

Під час ракетної атаки Росії в ніч проти 2 березня в Запоріжжі стався "приліт" у багатоповерховий будинок в центрі міста. Внаслідок ракетного удару окупантів загинуло щонайменше 6 людей. Президент України Володимир Зеленський опублікував відео з місця трагедії.

Речниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк прогнозує, що масовані ракетні атаки Росії можуть залишитись у минулому, а ворог шукає нову тактику.

За її словами, зараз росіяни "починають розподіляти в часі ракетні удари. Інколи це колаборація ударів з моря і повітря, а також невеликі партії "Шахедів".

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