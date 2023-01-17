Куди знову поділися "шахіди": у ЗСУ пояснили і закликали не розслаблятися

Цілком ймовірно, що така пауза виправдана підготовкою до наступного удару.

Останнім часом росіяни знову перестали застосовувати іранські безпілотники Shahed. Ймовірно, Росія готує місця базування та військових для нової атаки "шахідами".

Про це заявила керівниця пресцентру Сил оборони ОК "Південь" Наталія Гуменюк, інформує "Еспресо".

"Певним чином, можливо, і погода впливає на те, що не використовуються БПЛА Shahed, тому що штормова погода і дуже сильний поривчастий вітер, як правило, шкодить використанню цього виду зброї, оскільки впливає на польоти", – пояснила вона.

Проте ймовірно, що росіяни не застосували дрони під час останньої атаки через іншу причину: РФ має підготувати місця їхнього базування і персонал, який буде ними користуватися.

"В будь-якому разі, загроза залишається: цілком ймовірно, що така пауза виправдана тим, що вони готуються до наступного удару", – попередила Гуменюк.

Нагадаємо, що у перші дні 2023-го українським захисникам вдалося знищити 84 іранські дрони – 100% із кількості, яку застосувала РФ для атаки. За словами представника ГУР України Андрія Юсова, станом на 4 січня РФ мала у своєму арсеналі близько 100 іранських дронів-камікадзе.

Секретар РНБО Олексій Данілов розповів, що у російському Тольятті можуть розпочати виробництво іранських дронів-камікадзе.

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