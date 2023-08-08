Куди ЗСУ можуть вдарити, якщо отримають німецькі ракети Taurus: пояснення експерта

Експерт попередив, що Taurus – це не "срібна куля", яка знищить усі військові об'єкти окупантів.

Німецькі крилаті ракети Taurus, які Берлін може невдовзі передати Україні, вкрай необхідні для знищення постачання окупантів з тилу.

Про це розповів військовий експерт Павло Нарожний, передає "24 канал".

За словами експерта, скоріш за все Taurus передадуть із дальністю до 300 км, як це було з британським аналогом Storm Shadow та французьким SCALP-EG. На його думку, якби Україна отримала ракети з дальністю ураження у понад 300 кілометрів, то Кримський міст вже був би знищений.

"До десятка ракет ми б використали, щоб покласти цей міст. Він дуже важливий для окупантів з точки зору логістики", – зауважив Нарожний.

Проте він попередив, що Taurus – це не "срібна куля", яка знищить усі військові об'єкти окупантів.

"Отримання таких ракет – це історія не про закінчення війни. А про системне знищення особового складу, військової техніки, складів боєприпасів та інфраструктури для логістики окупантів. Це – запорука нашого наступу", – каже Нарожний.

Що відомо про ракети Taurus