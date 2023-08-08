Куди ЗСУ можуть вдарити, якщо отримають німецькі ракети Taurus: пояснення експерта

Експерт попередив, що Taurus – це не "срібна куля", яка знищить усі військові об'єкти окупантів.
Німецькі крилаті ракети Taurus, які Берлін може невдовзі передати Україні, вкрай необхідні для знищення постачання окупантів з тилу.
Про це розповів військовий експерт Павло Нарожний, передає "24 канал".
За словами експерта, скоріш за все Taurus передадуть із дальністю до 300 км, як це було з британським аналогом Storm Shadow та французьким SCALP-EG. На його думку, якби Україна отримала ракети з дальністю ураження у понад 300 кілометрів, то Кримський міст вже був би знищений.
"До десятка ракет ми б використали, щоб покласти цей міст. Він дуже важливий для окупантів з точки зору логістики", – зауважив Нарожний.
Проте він попередив, що Taurus – це не "срібна куля", яка знищить усі військові об'єкти окупантів.
"Отримання таких ракет – це історія не про закінчення війни. А про системне знищення особового складу, військової техніки, складів боєприпасів та інфраструктури для логістики окупантів. Це – запорука нашого наступу", – каже Нарожний.
Що відомо про ракети Taurus
Taurus – німецько-шведська авіаційна крилата ракета класу "повітря-земля" великої дальності. Ця ракета є подібною до англійської Storm Shadow та французької SCALP-EG.
Вона призначена для високоточного ураження захищених цілей противника на дальності до 500 км. Проте скоріш за все, якщо Німеччина і схвалить постачання Taurus, це буде експортний варіант з дальністю до 300 км.
Раніше депутат Бундестагу від партії Шольца Андреас Шварц закликав передати Україні далекобійні ракети Taurus.
Згодом нардеп Єгор Чернєв повідомив, що ключові парламентські фракції Німеччини досягли консенсусу щодо передавання Україні Taurus. Проте офіційно про це у Берліні не повідомляли.