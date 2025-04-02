Куди біжить піхота окупантів: у Силах оборони розповіли про ситуацію біля Часового Яру

Часів Яр / © Батальйон "Донбас"

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Противник не залишає спроб взяти під контроль місто Часів Яр. Штурмує позиції оборонців з 24 бригади. Крім того, активно обстрілює саме місто та околиці, застосовує авіацію проти навколишніх населених пунктів, де все ще живуть цивільні.

Про це розповів представник пресслужби 24 окремої механізованої бригади імені короля Данила Андрій Полухін, пише АрміяInform.

За словами військового, минулої доби було три штурми. Якоюсь оригінальністю росіяни не відзначаються — штурмові дії відбуваються за однаковим сценарієм. Переважно це піхота, яка пішки біжить до позицій Королівської бригади. Ще один варіант — ворожих піхотинців «підкидають» до поля бою технікою.

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«Були такі випадки, коли було навіть близько 30 таких машин. Більшість з них знищується, спалюється. Противник після цього спішується, і його після цього намагаються знайти і знешкодити вже в самому місті, в міський забудові. Зазвичай противник втрачає близько 50 людей через такі штурми», — зазначив представник пресслужби 24 окремої механізованої бригади імені короля Данила.

Нагадаємо, у РНБО попередили про новий ривок ворога на фронті. Росія може влаштувати його у травні.

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