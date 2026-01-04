Куди насправді зараз рвуться росіяни: експерт розкрив плани РФ

ЗСУ тримають оборону / © Associated Press

Окупанти намагаються прорватися до села Гришине Донецької області, щоб перекрити логістику для ЗСУ, що підтримує операції у Покровську та Мирнограді.

Про це «24 Каналу» повідомив полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор та військовий експерт Роман Світан.

За його даними, загарбники здійснюють у бік цього села 3 — 4 серйозні атаки на тиждень.

«Якщо росіяни контролюватимуть Гришине, то також 10 — 15 кілометрів за допомогою FPV-дронів вони перекриють нам логістику, яка зараз підтримує наші операції у Покровську та Мирнограді. Тому для нас важливо не допустити їх у Гришине. Росіянам важливо туди вийти», — пояснив він.

Роман Світан підкреслив, що у росіян немає іншого варіанту витиснути українську армію з Покровська та Мирнограда. Тому ворог продовжить атакувати у бік Гришиного.

Нагадаємо, очільник управління комунікацій Угруповання об’єднаних сил, підполковник Віктор Трегубов повідомив, що у Сумській, Луганській та Харківській областях спостерігаються не такі інтенсивні атаки, як було лише кілька тижнів тому, однак дії ворога вказують на ймовірну підготовку до наступу вже у січні.

На Покровському напрямку російські окупанти продовжують атакувати дрібними піхотними штурмовими групами, які послідовно знищуються Силами оборони, що свідчить наявність у ворога великих резервів живої сили.