Куди піде ворог навесні: у ЗСУ назвали пріоритетні напрямки наступу окупантів

ЗСУ на фронті / © Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Реклама

Росіяни не відмовляються від своїх агресивних планів і готуються до ескалації бойових дій навесні. За словами військового, 2026 рік може стати роком найскладніших битв за весь час повномасштабної війни.

Про це заявив командир 429-ї окремої бригади безпілотних систем «Ахіллес» Герой України Юрій Федоренко для «24 Каналу».

За словами військового, ключовим завданням для загарбників залишається захоплення Донецької області. Ситуація на цьому напрямку залишається вкрай напруженою.

Реклама

«На всіх напрямках щодня фіксують десятки бойових зіткнень з окупаційними військами. Відбуваються сотні обстрілів найскладнішими системами як реактивного вогню, так і з авіації, якими ворог тероризує прифронтові міста й селища», — зазначив Федоренко.

Крім того, ворог не полишає спроб повністю окупувати Луганську область. Попри те, що російська пропаганда вже чотири рази звітувала про «повне захоплення» регіону, Збройні сили України продовжують тримати оборону і не дають ворогу реалізувати ці плани.

Яка загроза для Запоріжжя

Особливу небезпеку командир «Ахіллесу» вбачає у планах ворога щодо півдня України. Росіяни прагнуть посунути лінію фронту в Запорізькій області, щоб отримати можливість діставати до обласного центру ствольною артилерією.

Головна мета окупантів — знищення оборонно-промислового комплексу.

Реклама

«Там є серйозне виробництво різних номенклатур. Зокрема, тих, які відповідають за оборонно-промисловий комплекс. Противник намагатиметься зруйнувати його. Тому для нього важливо посунути фронт, щоб мати передумову максимально завдавати вогневі ураження і перетворювати Запоріжжя на ті міста-привиди, які зараз перебувають у тимчасовій окупації», — пояснив Федоренко.

Водночас військовий висловив переконання, що Сили оборони не дозволять ворогу реалізувати цей сценарій ані в найближчій, ані в довгостроковій перспективі.

Коли очікувати спаду активності

Федоренко прогнозує, що поточний рік стане кульмінаційним у протистоянні. Аналіз лінії фронту, економічного стану ворога та його мобілізаційного ресурсу свідчить про те, що Росія кине всі сили на спробу переломити перебіг війни.

«Готуємося до того, що 2026 рік — це рік фінальних, найскладніших битв за весь період повномасштабної війни. Перша половина 2027 року — це період, коли найбільш активна фаза бойових дій почне згасати», — підсумував командир.

Реклама

Нагадаємо, в січні темпи просування російських окупаційних військ на фронті знизилися майже вдвічі, однак це не означає відмову Кремля від наступальних планів. За оцінкою військового експерта Владислава Селезньова, пауза зумовлена складними погодними умовами та важкими боями в міській забудові, зокрема в районах Часового Яру, Покровська, Мирнограда, Костянтинівки та Вовчанська.

Водночас РФ використовує цей період для перегрупування сил і накопичення ресурсів. Експерт попереджає, що вже ближче до квітня противник може перейти до масштабнішого наступу. Стратегічна мета Москви залишається незмінною — повний контроль над Донецькою і Луганською областями, а також спроби просування в Запорізькій і Херсонській областях з можливим формуванням так званої «санітарної зони» у прикордонних регіонах України.