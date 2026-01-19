Куди пішла "зимова тисяча": Свириденко розповіла, як українці витрачають держпідтримку

Зимова підтримка / © ТСН

Програма “Зимова підтримка” продовжує допомагати українцям. Громадяни вже витратили 11,3 млрд грн із коштів, отриманих у межах так званої “зимової тисячі”.

Про це повідомила прем’єр-міністр України Юлія Свириденко.

За її словами, близько 80% витрат припадає на оплату комунальних послуг. Також отримані кошти українці спрямовують на продукти харчування, ліки та донати на Сили оборони України.

Загалом 17,8 млн громадян оформили та отримали по 1000 грн, з них 3,5 млн – діти. Уряд зазначає, що виплати за цією програмою здійснені повністю. Скористатися коштами можна до 30 червня 2026 року.

Окремо тривають виплати по 6500 грн для вразливих категорій населення. Таку допомогу вже отримали 374 367 осіб, з яких загалом витрачено 1,1 млрд грн. Найчастіше ці гроші йдуть на одяг та взуття для дорослих і дітей.

Паралельно держава реалізує й інші програми зимової підтримки. Зокрема, це допомога мешканцям прифронтових територій та внутрішньо переміщеним особам, виплати на придбання дров, компенсація 100 кВт електроенергії на людину щомісяця в холодний період, а також програми з енергоефективності для бізнесу, приватних будинків і ОСББ.

Детальна інформація про всі інструменти “Зимової підтримки” доступна на платформі zyma.gov.ua.

Раніше повідомлялося, що від 1 січня 2026 року пільги на оплату комунальних послуг надаються лише родинам, середньомісячний дохід яких на одну особу не перевищує 4 660 грн.