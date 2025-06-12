Куди після ударів ЗСУ Росія сховала стратегічну авіацію: подробиці

Російська авіація / © Associated Press

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Після серії влучних атак українських дронів по аеродромах стратегічної авіації, Росія поспіхом перекинула частину свого бомбардувального флоту на віддалені авіабази.

Про це повідомляють моніторингові групи.

Мова йде про літаки Ту-160, Ту-95МС та Ту-22М3, які базувалися в Іркутській та Мурманській областях. Тепер російське командування перемістило їх на інші об’єкти — зокрема, на Камчатку, Чукотку та до Татарстану.

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Зафіксовано перебазування на авіабази Єлізово (Камчатка), Анадир (Чукотка) та Борисоглібське (Казань), — повідомляють аналітики.

Цей крок свідчить про реальні побоювання нових ударів ЗСУ по тилових цілях РФ та серйозні порушення в системі ППО ворога.

© Фото з відкритих джерел

Нагадаємо, СБУ завдала потужного удару по авіаційній інфраструктурі Росії в тилу: операція «Павутина» паралізувала чотири стратегічні авіабази — «Оленья», «Іваново», «Дягілєво» та «Бєлая». Саме з цих летовищ РФ запускала ракети по мирних українських містах.

За інформацією Служби безпеки України, внаслідок ударів було знищено або пошкоджено 41 одиницю авіатехніки, серед яких літаки А-50, Ту-95, Ту-160 та інші. Загальні втрати ворога оцінюються у понад 7 мільярдів доларів США.

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Водночас аналітики НАТО та журналісти NBC News підтверджують знищення щонайменше 10–13 російських військових літаків під час цієї операції.

Як розповіли в СБУ, спочатку вони переправили до Росії FPV-дрони, а згодом — модульні дерев’яні будиночки. Вже на російській території дрони заховали під дахи будиночків, розміщених на вантажівках. У потрібний момент дахи дистанційно відкрили і дрони вирушили атакувати визначені цілі — ворожі бомбардувальники.

Цим задумом безпосередньо керував очільник СБУ Василь Малюк за дорученням президента України Володимира Зеленського. Підготовка спецоперації відбувалася в умовах максимальної секретності.