Куди Росія кине 150-тисячне військо в разі захоплення Покровська: тривожний прогноз експерта

ЗСУ на фронті / © Associated Press

Розраховувати на те, що переговорний процес призведе до затишшя чи стагнації на лінії фронту, не варто. Росіяни продовжують дотримуватися тактики тиску на найслабші ділянки української оборони і готують варіанти для подальшого просування.

Про це в ефірі Radio NV заявив військовий експерт Владислав Селезньов.

Аналітик змоделював ситуацію, яка може виникнути в разі тимчасової втрати контролю над містами Покровськ і Мирноград на Донеччині. За його словами, на цьому напрямку зосереджено величезне угруповання ворога чисельністю близько 150 тисяч осіб. У разі захоплення цих міст росіяни можуть змінити вектор атаки.

Селезньов припускає кілька напрямків для перекидання цих сил:

південний захід від Костянтинівки

території західніше Дружківки

східна частина Запорізької області

«150 000 — це досить потужне угруповання. І хоча плече переміщення там не надто велике, але однаково це займатиме досить багато часу», — зауважив експерт.

Водночас він наголосив, що переміщення такої маси військ, техніки та ресурсів не зможе залишитися непоміченим для української розвідки. Це дозволить Силам оборони відстежувати маневри ворога та вносити корективи у власні оборонні дії.

Чи вплинуть на фронт переговори

Селезньов також застеріг від марних сподівань на «добру волю» ворога під час можливих дипломатичних процесів. На його думку, бойові дії не вщухнуть лише через факт переговорів.

Експерт нагадав риторику Кремля, зокрема заяви очільника МЗС РФ Сергія Лаврова, який стверджує, що війна триватиме до усунення так званих «першопричин української кризи».

«У будь-якому разі сподіватися на те, що в рамках перемовного треку в осяжній перспективі ми побачимо якусь стагнацію на полі бою, яка буде пов’язана, зокрема, з доброю волею наших ворогів, не варто», — підкреслив Селезньов.

На його переконання, фаза активних наступальних дій окупантів, яка фактично триває від середини жовтня 2023 року, найближчим часом не завершиться. Війна й надалі триватиме з високою інтенсивністю.

Нагадаємо, за даними проєкту DeepState, у січні 2026 року РФ окупувала 245 кв. км території України. Це майже вдвічі менше, ніж у листопаді та грудні. Найбільша активність ворога зберігалася на Покровському напрямку — на нього припало 33% усіх штурмів. Саме там противник зосереджує основні зусилля.