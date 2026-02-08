Куди росіяни можуть поперти влітку: експерт назвав два напрямки

ЗСУ тримають фронт / © Associated Press

Росія шукатиме сили, щоб підвищити інтенсивність боїв навесні, коли спадуть морози, які дошкуляють противнику, та нормалізується погода.

Про це в етері «24 Каналу» розповів військовий оглядач Денис Попович.

«В пріоритеті для росіян можуть бути надалі два напрямки: південна операційна зона Запорізької області, яка передбачає Оріхів, Гуляйполе. Донецька область, а саме Слов’янсько-Краматорська агломерація. Ця спроба наступу з боку ворога може бути останньою. Залежно від того, якою вона буде, ухвалюватимуться подальші рішення з боку Росії. З резервами у росіян погані справи. Доведеться або оголошувати мобілізацію, або активізовувати переговорний трек», — зазначив Попович.

Як прогнозує військовий оглядач, весною чи літом перед Росією постане питання, що робити далі з переговорами й чи варто йти на ті пропозиції, які їй надаються. Поки що, з його слів, такого бажання в російської сторони нема.

Що відомо про новий ймовірний наступ РФ

Росія, ймовірно, вже готується до масштабного літнього наступу 2026 року, плануючи задіяти стратегічні резерви на півдні або сході України, кажуть аналітики ISW.

За оцінкою Машовця, російське командування свідомо уникає використання стратегічних резервів, які почало накопичувати ще восени 2025 року. Причина — небажання знизити їхню боєздатність напередодні основної літньої кампанії. Водночас Росія змушена активно витрачати оперативні резерви для підтримки поточних бойових дій.

У звіті ISW зазначається, що формування резервів РФ триває від липня 2025 року, переважно за рахунок новобранців. Проте ці сили не дають російській армії суттєвої переваги на полі бою.

Раніше повідомлялося, що навесні 2026 року епіцентр бойових дій знову може зміститися до ключових вузлів оборони на сході та півдні України. Російські окупанти продовжують марити повним захопленням Донбасу і ставлять ультиматуми щодо добровільного виходу ЗСУ з території Донеччини.