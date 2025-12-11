ЗСУ на фронті / © Командування Десантно-штурмових військ ЗСУ

Українські військові отримують попередження про те, що механізм повернення із самовільного залишення частини (СЗЧ) суттєво змінився. Генеральний штаб ЗСУ, ймовірно, змінив правила, і тепер повернутися до ЗСУ можна лише у Десантно-штурмові війська (ДШВ) або штурмові полки.

Про це повідомляє hromadske з посиланням на військових.

В одній із бригад Сухопутних військ ЗСУ редакції hromadske переслали повідомлення, в якому детально описано нові умови.

«Новими умовами передбачено не звертати уваги на рекомендаційні листи та письмові погодження від командирів частин, а направляти особовий склад, який повернувся після СЗЧ, у визначені частини пріоритетного комплектування (штурмові полки та ДШВ),» — йдеться у повідомленні.

Командирів просять довести цю інформацію до всіх військовослужбовців, щоб ті зрозуміли: схема переведення в обрану частину внаслідок СЗЧ напевно вже не працює.

В іншій бригаді Сухопутних військ командирам заборонили давати відношення та рекомендаційні листи військовим, які пішли в СЗЧ. Альтернативно пропонують набирати бійців через батальйони резерву.

Командир батальйону, який вже зіткнувся з новими правилами, розповів про конкретний випадок:

Військовий, який пішов у СЗЧ, отримав відношення від цього командира і звернувся до Військової служби правопорядку (ВСП).

Коли боєць пішов до ВСП, його направили у штурмовий полк.

Коли він пішов в інший ТЦК (після звернення до ВСП саме ТЦК розподіляє військових), там його направили знову в штурмовий полк, але вже інший.

«У нас рекрутинг закрився. Вони приходять — і зразу в штурмові війська», — прокоментував командир.

Наразі hromadske направило офіційний запит до Генерального штабу ЗСУ, щоб отримати коментар щодо того, як надалі працюватиме механізм переведення через СЗЧ.

Нагадаємо, начальник Управління штурмових підрозділів Збройних сил України Валентин Манько заявив, що «навіть у Росії такої кількості СЗЧ немає».