ПВК “Вагнера” займатиметься будівництвом укріплень і центрів підготовки "ополченців" у прикордонних з Україною районах.

Засновник російської приватної армії Євген Пригожин, який отримав прізвисько “кухар Путіна”, оскільки його компанія забезпечувала харчування на прийомах у Кремлі, заявляє, що ПВК “Вагнера” формує "ополчення" для захисту Росії.

Про це повідомляє News.ro з посиланням на пресслужбу компанії Concord, яка належить Пригожину.

“Приватна військова компанія “Вагнер” допомагає і буде допомагати населенню прикордонних [з Україною] територій проходити навчання, будувати об’єкти, готувати людей і організовувати ополчення”, — йдеться у повідомленні.

За словами Пригожина, ополчення формуватимуться в Бєлгородській та Курській областях. У цих російських регіонах останнім часом трапляються вибухи, які Москва приписує українській армії.

Найманців з ПВК “Вагнера” від 2014 року звинувачують у службі інтересам режиму Володимира Путіна в численних зонах конфлікту від Сирії до України та від Африки до Південної Америки.

Останніми місяцями група активно діяла на українському фронті на підтримку російської армії. Її звинувачують у вербуванні засуджених у в'язницях Росії для війни в Україні в обмін на пом'якшення терміну.

У вересні 61-річний Євген Пригожин зізнався, що заснував цю воєнізовану організацію. А вже наступного місяця з великою помпою відкрив у скляній будівлі в Петербурзі штаб-квартиру з вивіскою приватної військової компанії “Вагнера”.

Нагадаємо, цього тижня Пригожин похвалився проведенням операцій з метою впливу на вибори в Сполучених Штатах.

Читайте також: