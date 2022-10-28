"Кухар Путіна" Пригожин створює авіаційний загін у своїй приватній армії "вагнерівців" - ISW

Засновник ПК "Вагнера" Євген Пригожин продовжує розвивати можливості своїх формувань для ведення повітряної війни. Крім того, бізнесмен розміщує більш складну техніку нарівні зі звичайними російськими військами.

Про це йдеться у свіжому звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначається, що група "Вагнера" набирає військових для формування чи поповнення екіпажів зенітно-ракетних комплексів "Панцир-С1", ЗРК С-300, вертольотів і штурмовиків, фахівців із радіоелектронної боротьби.

Аналітики зауважують, що є підтвердження існування щонайменше одного авіаційного загону "Вагнера". Він керував літаками Су-25, які діяли на сході України у травні цього року. Крім того, "вагнерівці" використовували літак в операція в ЦАР.

"Група "Вагнера" не відома своїми самостійними бойовими літаками, але вона може почати це робити, оскільки російські військові дедалі більше покладаються на сили "Вагнера", - наголошують в ISW.

Придбання бойових літаків свідчить про те, що "Вагнер" є "прикладом контрактної армії. Саме до цього Міноборони Росії прагнуло всі ці роки". "Вагнер", схоже, стає паралельною армією поряд з міністерством оборони Росії", – зазначили американські аналітики.

"Кухар Путіна" Пригожин на війні

У Росії зростає вплив Пригожина. Зокрема, за рахунок того, що бізнесмен використовує дедалі більше онлайн-платформ для посилення позиції свого формування в інформаційному просторі. Крім того, він робить це для набуття влади та кидає виклик монополії президента Путіна.

Пригожин також будувати паралельну до Міноборони військову структуру. Аналітики вважають, що вона може стати великою загрозою для правління диктатора.

Втім, разом з цим Пригожин намагається всіляко вислужитися перед президентом Володимиром Путіним. Але саме це і підриває авторитет очільника Кремля. Адже "кухар Путіна" може перетягнути роль "сильної людини" на себе.

Від початку війти Пригожин активно вербує в'язнів до свого формування. Але фахівці кажуть, що цей підхід є стратегічно програшним. За словами колишнього заступник начальника Генштабу ЗСУ Ігоря Романенка, так росіяни "затикають діри" у підрозділах і часинах.

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