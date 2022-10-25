"Кухар Путіна" Пригожин вербує на війну хворих на ВІЛ та гепатит зеків: що відомо

Російська приватна компанія "Вагнер" бізнесмена Євгена Пригожина почала масово забирати до армії російських ув’язнених з інфекційніми захворюваннями. Зокрема, з ВІЛ та гепатитом C.

Про це повідомили в Головному управлінні розвідки.

Зазначається, що хворих солдатів росіяни позначають відповідними браслетами на руках. Ув'язнених з ВІЛ командування "вагнерівців" "маркує" червоними браслетами, а солдати з гепатитом мають білі

У розвідці наголошують, що в РФ таке явище вже набуло масового характеру. Лише з однієї виправної колонії №5 в селищі Металострой Ленінградської області до "Вагнера" було "мобілізовано" понад сотню інфікованих в’язнів.

"У середовищі інших бойовиків, які змушені служити поруч з інфікованими, зростає обурення такою ситуацією. Відомо, що російські медики системно відмовляються надавати допомогу пораненим з гепатитом або ВІЛ", - йдеться у повідомленні.

Тим часом в Україні вже виявлено полонених бойовиків з ВІЛ та гепатитом. Вони підтверджують інформацію про масове "рекрутування" інфікованих в’язнів до ПК "Вагнер" .

"Вагнерівці" на війні в Україні

Аналітики ISW повідомляють, що в РФ зростає вплив засновник ПК "Вагнер" і так званого "кухаря Путіна" Євгена Пригожина. Він продовжує будувати військову структуру, що паралельна до російського Міністерства оборони. Такі дії можуть стати великою загрозою для правління президент-диктатора Володимира Путіна.

До слова, Пригожин активно вербує зеків у російських колоніях. Він сам їздить до в'язниць і проводить "просвітницьку кампанію".

Крім того, видання Middle East Eye повідомляло, що Пригожин масово вербує "вагнерівців" за кордоном за допомогою російських олігархів. Зокрема, шукають "добровольців" у Туреччині, Сербії, Чехії, Польщі, Угорщині, Німеччині, Канаді, Молдові і навіть країнах Латинської Америки.

А ще идання CNN пише, що російські найманці з "Вагнера" звели фортифікаційні споруди в селі Гірське, що поблизу тимчасово захоплених Лисичанська та Сєвєродонецька. За оцінками видання, довжина споруд усього 1,6 км, тож ЗСУ можуть просто обійти їх.

Читайте також: