"Кухарі" з ГУР гарно "підсмажили": у розвідці розповіли деталі знищення катерів "Тунець" у Криму

Юсов зазначив, що знищення двох таких ворожих засобів – це додаткові можливості для Сил оборони України, які обов’язково будуть використані.

Бійці ГУР Міноборони України не просто уразили, а знищили два російських катери "Тунець" під час операції в Криму. Окупанти використовували ці судна для перевезення особового складу, боєприпасів, для розвідки і боротьби з українськими дронами.

Про це представник ГУР Андрій Юсов повідомив у ефірі телемарафону 30 травня.

"Сьогодні справді успішна чергова операція "Групи 13" – спецпідрозділу ГУР МО – по ліквідації корабельно-катерного складу ворожого Чорноморського флоту. Є різні види тунців. Зокрема, ось ще водиться трохи в нашій акваторії російський "тунець", але тепер уже – російський глибоководний. "Кухарі" з Головного управління розвідки сьогодні дуже гарно його "підсмажили": епічне відео бачив весь світ", – розповів Юсов.

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Водночас він повідомив, що ворог вчиться і намагається ховати свої кораблі та катери від Сил безпеки та оборони України, використовуючи дедалі нові методи захисту.

"Ми бачимо, що сьогодні безпрецедентно активно використовувалася авіація: 32 вильоти для того, щоби захистити ті самі два катери. Також було використання стрілецької зброї і артилерії, а також інші засоби, зокрема інженерні споруди. Попри всі заходи, які вживав ворог, подолані усі перешкоди, ворог нічого не зміг зробити. Два "Тунця" не просто уражено, а знищено. Вони не підлягають відновленню", – зазначив представник ГУР.

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Він додав, що росіяни використовували ці катери для перевезення особового складу, боєприпасів, для розвідки, спостереження і боротьби з українськими безпілотниками.

"Мінус два таких ворожих засоби – це додаткові можливості для українських Сил безпеки і оборони, які обов’язково будуть використані", – запевнив Юсов.

Нагадаємо, раніше в ГУР повідомили, що в ніч проти 30 травня їхній спецпідрозділ Group 13 за допомогою морських дронів Magura V5 знищив два російських катери "Тунець" у Криму. В розвідці також показали відео уражень.

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