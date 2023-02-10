Кулеба анонсував "великі події" на 24 лютого: "Росія запам'ятає цей день"

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба анонсував "великі події" на річницю повномасштабної війни Росії проти України. Він зазначив, що агресор "запам'ятає цей день".

Про це він сказав у інтерв'ю Вадиму Карп'яку.

Кулеба зазначив, що 23 та 24 лютого в Нью-Йорку пройдуть "великі події". Ці дні будуть присвячені виключно агресії Росії та майбутній перемозі України. Водночас він зазначив, що виключення РФ з Радбезу ООН займе певний час, проте світ працюватиме в правильному напрямку.

"Буде багато важливих політичних сигналів, будуть рішення щодо санкцій, зброї, будуть символи єдності, і це відбуватиметься на всіх рівнях. Скажу так: Росія запам'ятає, як світ відзначить річницю її повномасштабної агресії проти України", - сказав Кулеба.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський під час зустрічі з лідерами ЄС у четвер передав списки побажань щодо нових поставок озброєнь.

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