Кулеба - Лаврову: Скажіть своєму начальнику, щоб він припинив обстріли українських міст

Кулеба - Лаврову: Скажіть своєму начальнику, щоб він припинив обстріли українських міст

Міністр закордонних справ України закликав російську сторону припинити обстріли.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба звернувся до міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова.

Кулеба попросив сказати президенту Росії Володимиру Путіну припинити безладні обстріли українських міст.

"Варварська військова тактика Росії полягає в тому, щоб маніпулювати цивільними стражданнями, яких вона сама завдає. Тепер Лавров звинувачує Україну в запобіганні евакуації мирних жителів. Скажіть своєму начальнику, щоб він припинив безладний обстріл українських міст. Покажіть світові, що Росія серйозно ставиться до переговорів ", - написав Кулеба у Twitter.

Раніше стало відомо, що українська делегація вилетіла на переговори із Російською Федерацією.

Нагадаємо, у Білорусі 28 лютого відбувся перший раунд переговорів між представниками Росії та України, адже РФ пішла війною проти України.