Кулеба наголосив на залежності економіки РФ від морських перевезень та закликав партнерів обмежити їй доступ до послуг

Кулеба наголосив на залежності економіки РФ від морських перевезень та закликав партнерів обмежити їй доступ до послуг

Морські перевезення значною мірою забезпечуються іноземними флотами.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба наголошує, що російська економіка значною мірою залежить від морських перевезень, що забезпечуються іноземними флотами, та закликає партнерів обмежити доступ країни-агресорки до своїх послуг.

Про це очільник МЗС України написав у Twitter.

"Орієнтована на експорт економіка РФ значною мірою залежить від морських перевезень, що забезпечуються іноземними флотами. Закликаю партнерів: обмежте доступ РФ до своїх послуг і виснажіть путінську військову машину. Адже те, що сьогодні справді Росія експортує у світ, – це смерть, криза і брехня", - йдеться у дописі.

Нагадаємо, Кулеба пояснив, за якої умови армія Білорусі може вступити у війну проти України.

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