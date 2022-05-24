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Кулеба назвав чотири літери, які допоможуть відбити атаки армії РФ на Донбасі та деокупувати Херсонщину

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Кулеба назвав чотири літери, які допоможуть відбити атаки армії РФ на Донбасі та деокупувати Херсонщину

Що відбити російський наступ на Донбасі та деокупувати Херсонську область Україні потрібні літери Р, С, З, В — реактивні системи залпового вогню.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив, що є чотири літери, які можуть допомогти Україні у війні, яку розпочала Росія.

Це літери Р, С, З, В — реактивні системи залпового вогню (англійською MLRS — Multiple Launch Rocket System).

Про це Дмитро Кулеба написав у своєму Twitter.

Зокрема, зазначив міністр закордонних справ, РСЗВ допоможуть:

  • відбити російський наступ на Донбасі;
  • зірвати плани росії окупувати Херсонську область;
  • зупинити російські воєнні злочини на окупованих територіях;
  • розблокувати український експорт та запобігти глобальному голоду.

Нагадаємо, керівник розвідки Міноборони Кирило Буданов повідомив, що по обіді 23 лютого російський президент Володимир Путін особисто ухвалив остаточне рішення про напад на Україну і обрав відкриту агресію.

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