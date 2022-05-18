Кулеба назвав чотири складові перемоги України у війні з російськими загарбниками

Кулеба назвав чотири складові перемоги України у війні з російськими загарбниками

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вважає, що підсумком війни для України має стати визволення окупованих територій та отримання репарацій від Росії.

За його словами, перемогою у війні для України стануть чотири невід'ємні складові.

Про це очільник МЗС сказав про це в інтерв’ю NRC.

"Перемога – це визволення окупованих територій, включно з Кримом і Донбасом. Виплата репарацій. Засудження воєнних злочинців і тих, хто вчинив злочини проти людяності. Закріплення місця України в європейській інтеграції. Це чотири елементи, які для мене є невід'ємними складовими перемоги", - сказав він.

Також міністр додав, що переговори з Росією будуть у будь-якому разі, адже кожна війна закінчується дипломатією.

"Нам доведеться подолати багато емоцій після всіх злочинів, скоєних Росією, але якщо є шанс покласти край війні і звільнити окуповані території, ми готові сідати з росіянами за стіл переговорів", - сказав міністр.

Нагадаємо, радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що на сьогодні з Росією неможливо проводити переговори, оскільки ця держава ще не до кінця зрозуміла свого становища у війні.