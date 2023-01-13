Кулеба назвав "дві важливі речі", які допоможуть Україні пережити зиму в умовах терору РФ

За словами очільника українського зовнішньополітичного відомства, завдяки потужній енергетичній підтримці союзників і постачанню систем ППО ситуація поступово змінюється на краще.

Щоб люди пережили зиму в умовах російського терору, Україна потребує більше систем протиповітряної оборони, а також постачання енергетичного обладнання

Про це сказав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв'ю Deník.

За словами очільника МЗС, масовані ракетні атаки РФ по об'єктах критичної інфраструктури України покликані затероризувати мирне населення, а тому міжнародні партнери повинні подбати про те, щоб українці пережили зиму.

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"Завдяки потужній енергетичній підтримці союзників і постачанню систем ППО ситуація поступово змінюється на краще. У цьому контексті нам потрібні дві важливі речі. Перша – це потужний повітряний щит над Україною, який протистоятиме російському терору та надійно захистить українське небо та інфраструктуру", - сказав Кулеба.

Водночас очільник українського зовнішньополітичного відомства закликав міжнародних партнерів продовжувати посилення протиповітряної оборони України, щоби зробити російські ракетні удари повністю неефективними.

"Друге – більше енергетичних потужностей і допомога у відновленні енергосистеми України. Від цього залежить життя та здоров’я мирних українців, у тому числі дітей", - додав міністр.

Нагадаємо, Канада придбає у США та передасть Україні сучасну систему протиповітряної оборони ЗРК NASAMS.

Європа надасть обладнання для відновлення енергосистеми України - Дмитро Кулеба

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