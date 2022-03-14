Кулеба назвав міжнародні компанії, які продовжують працювати в Росії: перелік

Як зауважив глава МЗС, за майже три тижні війни президент РФ Путін фактично зруйнував інвестиційний і бізнес-клімат, а також репутацію Росії як бізнес-партнера.

Станом на сьогоднішній ранок 378 компаній продовжують працювати або обмежили роботу частково в Росії, яка розв'язала війну проти України.

Про це під час онлайн-брифінгу 14 березня сказав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Станом на сьогоднішній ранок 209 компаній повністю вийшли з російського ринку та припинили взаємодію з російськими партнерами. При цьому 378 продовжують працювати або обмежили роботу частково", - зазначив очільник МЗС та назвав, які саме компанії не пішли з ринку РФ.

Серед великих компаній, які досі не пішли з Росії: Leroy Merlin, Metro, Auchan, Spar, Pirelli, Bridgestone Tyre, Accor, Intercontinental Hotel, Otis Worldwide, Honeywell, Mohawk Industries, Arconic, Oriflame, Kimberly-Clark, Koti Retail, Ecco, Salvatore Ferragamo, Philip Morris, PapaJohn`s, Kellogg`s, Beyer, Citigroup, Societe Generale, UniCredit, Intesa Sanpaolo.

Кулеба закликав міжнародний бізнес не зупинятися і йти з Росії як з моральних, так і прагматичних міркувань, оскільки робота в РФ - це удар по репутації.

"Ніхто не хоче асоціюватися з воєнними злочинами. По-друге, російська економіка стрімко наближається до краху. Економічна політика уряду Росії стає дедалі більше непрогнозованою. Компанії намагаються втекти зараз, аби не виймати капітали з-під руїн російської економіки пізніше, і це потрібно робити прямо зараз... Я ще раз закликаю їх залишити російський ринок якнайшвидше, а решту урядів та споживачів бойкотувати ці компанії, доки вони не припинять роботу в Росії", - наголосив міністр закордрнних справ України.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Війна триває вже 19-й день. Окупанти продовжують руйнувати Харків, Чернігів, Маріуполь, Волноваху, Житомир, Охтирку, Суми, Сєвєродонецьк, Дніпро, інші міста та села крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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