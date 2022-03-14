Кулеба назвав найбільш проблемну країну у питанні відмови від російських енергоносіїв

Як сказав Кулеба, кожен долар за російські енергоносії - це долар у військову машину РФ, яка вчиняє воєнні злочини і злочини проти людяності, і яка зруйнувала європейську безпеку.

Серед країн ЄС Німеччина залишається найбільш проблемною країною у питанні відмови від російських нафти і газу.

Про це під час онлайн-брифінгу 14 березня сказав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"США, Велика Британія та Канада вже відмовляються від російської нафти і вугілля. Ми активно працюємо над тим, щоб від російських енергоносіїв відмовлялися країни ЄС - тут у нас є найбільша проблема у вигляді Німеччини, для якої така відмова є надзвичайно складним рішенням, але із ними ми ведемо роботу, і віримо, що зрештою нас почують", - наголосив він.

Більше того Кулеба висловив сподівання, що будуть знайдені рішення, які збалансують енергетичний баланс самої Німеччини, і при цьому відріжуть Росію від заробляння грошей на постачання газу та нафти до Європи. Він заявив, що російська нафта і газ просякнуті українською кров'ю.

Очільник МЗС України також висловив чітку вимогу і заклик припинити постачання російської нафти, вугілля та газу. "Ми також наполягаємо на закритті світових портів для російських суден, відмови від обробки вантажів, які в портах спрямовуються до РФ, на відключенні нових банків Росії від SWIFT, і насамперед Сбербанку Росії", - заявив Кулеба та додав, що Україна запропонувала нові пропозиції щодо санкцій, які мають бути застосовані.

"І питання, в яких ми бачимо скажімо стриману позицію Німеччини, - це, по-перше, відключення нових російських банків від SWIFT, насамперед "Сбербанку", а по-друге, це безумовно постачання енергоносіїв до Німеччини. Там є об'єктивна проблема, дійсно, з точки зору залежності Німеччини від російських енергоносіїв. Але і їй можна знайти рішення за наявності політичної волі цим займатися", - наголосив міністр закордонних справ України.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Війна триває вже 19-й день. Окупанти продовжують руйнувати Харків, Чернігів, Маріуполь, Волноваху, Житомир, Охтирку, Суми, Сєвєродонецьк, Дніпро, інші міста та села крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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