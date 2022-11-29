Кулеба назвав причину, чому деякі країни НАТО не передають Україні зброю: "Маємо визнати цей факт"

Деякі країни НАТО не передують Україні необхідну зброю через політичні причини.
Через політичні причини деякі країни НАТО не передають Україні зброю. Водночас наша держава закликає Альянс збільшити виробництво озброєння, щоб перемогти російських окупантів.
Про це на в інтерв’ю виданню Politico повідомив очільник МЗС України Дмитро Кулеба.
За його словами, потрібно бути реалістами у питанні надання озброєння та менше покладатися на непостійних партнерів.
"Ми маємо визнати факт: у світі є країни, які мають те, що потрібно Україні, але не збираються давати це у достатній кількості з політичних причин. Замість того, щоб розраховувати на них і витрачати місяці на те, щоб їх переконувати, треба запускати виробництво, щоб ми не потрапляли в залежність від примх третіх країн, які мають щось на складах, але вони не хочуть цим ділитися", – наголосив Дмитро Кулеба.
Він закликав НАТО розпочати якомога швидше запустити додаткове виробництво необхідних озброєнь, аби не витрачати час. Оскільки це прямо впливає на перемогу України у війні, яку розв’язала РФ.
"Востаннє, коли я був присутній на міністерській зустрічі НАТО, я вимовив три слова: зброя, зброя і ще раз зброя. Цього разу, поки це прохання залишається абсолютно гострим, я уточню його, сказавши, що нам потрібні ППО, танки та виробничі лінії", – підкреслив МЗС України.
Нагадаємо, що Путін намагається зруйнувати українську газову та енергетичну інфраструктуру, щоб українці не могли отримувати базові послуги. Тому НАТО сконцентровані на допомозі нашій державі.
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