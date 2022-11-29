Кулеба назвав причину, чому деякі країни НАТО не передають Україні зброю: "Маємо визнати цей факт"

Через політичні причини деякі країни НАТО не передають Україні зброю. Водночас наша держава закликає Альянс збільшити виробництво озброєння, щоб перемогти російських окупантів.

Про це на в інтерв’ю виданню Politico повідомив очільник МЗС України Дмитро Кулеба.

За його словами, потрібно бути реалістами у питанні надання озброєння та менше покладатися на непостійних партнерів.

"Ми маємо визнати факт: у світі є країни, які мають те, що потрібно Україні, але не збираються давати це у достатній кількості з політичних причин. Замість того, щоб розраховувати на них і витрачати місяці на те, щоб їх переконувати, треба запускати виробництво, щоб ми не потрапляли в залежність від примх третіх країн, які мають щось на складах, але вони не хочуть цим ділитися", – наголосив Дмитро Кулеба.

Він закликав НАТО розпочати якомога швидше запустити додаткове виробництво необхідних озброєнь, аби не витрачати час. Оскільки це прямо впливає на перемогу України у війні, яку розв’язала РФ.

"Востаннє, коли я був присутній на міністерській зустрічі НАТО, я вимовив три слова: зброя, зброя і ще раз зброя. Цього разу, поки це прохання залишається абсолютно гострим, я уточню його, сказавши, що нам потрібні ППО, танки та виробничі лінії", – підкреслив МЗС України.

Нагадаємо, що Путін намагається зруйнувати українську газову та енергетичну інфраструктуру, щоб українці не могли отримувати базові послуги. Тому НАТО сконцентровані на допомозі нашій державі.

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