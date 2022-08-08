Кулеба назвав табу у міжнародних відносинах, яке порушила Росія

Ядерний шантаж – це табу у міжнародних відносинах. Але РФ вдається до нього через страх втратити окуповані території.

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в ефірі загальнонаціонального телемарафону.

"Ядерний шантаж - це табу у міжнародних відносинах. Лише країни-парії (країни, яких цураються у світі. - Ред.) вдаються до нього. Тому те, що Росія починає апелювати до ядерного шантажу так утаємничено, це свідчить лише про одне - про їхній стан власне відчаю і розуміння того, що вже доводиться навіть погрожувати ядерною катастрофою для того, щоб стримати Україну та її партнерів у планах щодо звільнення України від окупанта", – зазначив міністр.

Кулеба пояснив, що ООН готова вживати заходів у цій ситуації, проте треба розуміти, що її мандат є доволі обмеженим.

"Але, менше з тим, всі механізми, які можна задіяти, ми допоможемо Організації Об'єднаних Націй задіяти для стабілізації ситуації. Утім для всіх очевидно, що єдиний спосіб гарантувати ядерну безпеку на Запорізькій атомній електростанції – це щоб Росія просто звідти вийшла", – сказав очільник МЗС.

За його словами, доки окупанти перебуватимуть на ЗАЕС, доти там буде джерело загрози.

Нагадаємо, що Росія використовує захоплену Запорізьку атомну електростанцію біля Енергодара, яку вона окупувала ще 4 березня, для ядерного шантажу.

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