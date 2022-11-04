Кулеба назвав терміни отримання Україною необхідних систем ППО та ПРО: домовленості - у процесі реалізації

Домовленості про постачання озброєння досягнуті і президентом, і на рівні уряду із деякими державами.

Очільник Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба розповів, що, найімовірніше, Україна отримає системи ППО та ПРО до кінця поточного року. За його словами, домовленості щодо їх постачання вже перебувають у процесі реалізації.

Про це голова МЗС України повідомив в ефірі спільного телемарафону у п'ятницю, 4 листопада.

Він додав, що домовленості про постачання озброєння досягнуті і президентом, і на рівні уряду із деякими державми.

"У нас є правило: ми не коментуємо поставки доти, доки країна, що поставляє, не зробить оголошення, або ми не домовимося, що можемо про це говорити. Роботи є дуже багато, починаючи від систем ППО. Вже є домовленості, досягнуті і президентом, і на рівні уряду із деякими країнами. Є речі, які на перспективу пропрацьовуються. Коли їх буде реалізовано, ви дізнаєтесь. Це відбудеться до кінця року. Ну, принаймні, ми робимо все, щоб це сталося до кінця року, і про це є домовленості", - наголосив глава МЗС.

Іран планує передати Росії близько тисячі балістичних ракет

На початку листопада з'явилася інформація, що Іран передасть Росії близько тисячі балістичних ракет та нові дрони для ударів по українських містах. Коли вони прибудуть до Росії - невідомо. Західні офіційні особи припускають, що зброю точно буде доставлено до кінця року. Згодом керівник Головного управління воєнної розвідки Кирило Буданов підтвердив цю інформацію.

Раніше секретар РНБО України Олексій Данілов зазначив, що наразі немає "стовідсоткового підтвердження" того, що Росія отримала іранські балістичні ракети.

У Повітряних силах повідомили, що Росія планує доставити до північних кордонів іранські балістичні ракети. Речник відомства зауважив, що для України балістичні ракети несуть велику загрозу, оскільки у нас немає засобів протиповітряної оборони, а не протиракетної оборони.

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