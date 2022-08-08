Кулеба назвав важливі складові протидії російській маніпуляції

Ще з квітня росіяни намагаються підірвати політичну готовність партнерів постачати зброю.
Постачання зброї від партнерів набирає обертів і змінює ситуацію на фронті на користь України. Саме тому зупинити ці постачання - завдання номер один для Росії.
Про це повідомив Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.
"Маніпуляції примітивні, але небезпечні: ніби зброя “зникає” або може потрапити “не в ті руки”, “підживлює конфлікт замість врегулювання”, ну і загалом, “росіяни, звісно, погані, але й українці не янголи”, - зазначив Кулеба.
За його словами, першу хвилю подібної брехні Україна збила ще в травні-червні. Нині росіяни заходять на друге коло.
"Я не знаю, чи маніпулятивний звіт Amnesty і брехливий фільм CBS, які вийшли майже одночасно, пов’язані з російським урядом. Але я точно знаю, що обидві організації та автори цих бездоказових “шедеврів” завдали несправедливого і нічим не спровокованого інформаційного удару по Україні абсолютно синхронно з російською пропагандою", - додав Кулеба.
Також він повідомив, що Україна очікує від CBS на внутрішнє розслідування та публічне з’ясування, хто допустив в ефір російську пропаганду та з якою метою.
"Від Amnesty чекаємо, що ця інституція приборкає свою гординю і вибачиться не лише за біль, завданий українцям, а й за зґвалтування правди і реальності цієі війни", - додав Кулеба.
Він також повідомив, що команда президента Зеленського продовжує системну роботу з протидії російським маніпуляціям.
"Але це битва, в якій ніколи не вдасться перемогти раз і назавжди. Росіяни отримують по пиці, відходять, а потім заходять на нове коло. Тому потрібно об’єднувати всі зусилля", - зазначив він.
Міністр закордонних справ також звернувся до громадян із трьома проханнями протидії російській маніпуляції.
- Зберігати спокій і тримаємо стрій.
- Нагадувати в соцмережах, в контактах з журналістами та експертами, з простими громадянами інших країн, що Україна потребує більше зброї для перемоги.
- Не поширювати брехню про Україну, навіть якщо вона емоційно спокуслива, а поширюємо офіційну інформацію від уряду України та її партнерів.
Зазначимо, що CBS Reports оприлюднив документальний фільм про проблеми з контролем за поставками зброї в Україну під назвою "Arming Ukraine". У ньому йшлося про те, що лише 30% постачання західної зброї зрештою доходить до українських військових.
Нагадаємо, Amnesty International опублікувала доповідь, з якої випливає, що українські війська порушують закони війни, розміщуючи бойову техніку та озброєння у школах, лікарнях і житлових районах.
Генсек правозахисної організації Агнесс Каламар своєю чергою відреагувала на критику звіту у світі. Вона заявила, що їх у соцмережах атакують українські та російські боти і тролі. І що критика "не послабить неупередженість" організації.
Читайте також:
- Скандальна доповідь Amnesty International: усі подробиці та реакції політиків, українців та світу
- Плани Кремля, що не здійснилися: назване ймовірне ім'я того, ким хотіли замінити Зеленського
- "Вони пішли ва-банк", - Данілов пояснив, де Росія бере резерви на війну
- Коли і як закінчиться війна з Росією: відомий окультист назвав фази і чіткі дати