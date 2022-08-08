Кулеба назвав важливі складові протидії російській маніпуляції

Постачання зброї від партнерів набирає обертів і змінює ситуацію на фронті на користь України. Саме тому зупинити ці постачання - завдання номер один для Росії.

Про це повідомив Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

"Маніпуляції примітивні, але небезпечні: ніби зброя “зникає” або може потрапити “не в ті руки”, “підживлює конфлікт замість врегулювання”, ну і загалом, “росіяни, звісно, погані, але й українці не янголи”, - зазначив Кулеба.

За його словами, першу хвилю подібної брехні Україна збила ще в травні-червні. Нині росіяни заходять на друге коло.

"Я не знаю, чи маніпулятивний звіт Amnesty і брехливий фільм CBS, які вийшли майже одночасно, пов’язані з російським урядом. Але я точно знаю, що обидві організації та автори цих бездоказових “шедеврів” завдали несправедливого і нічим не спровокованого інформаційного удару по Україні абсолютно синхронно з російською пропагандою", - додав Кулеба.

Також він повідомив, що Україна очікує від CBS на внутрішнє розслідування та публічне з’ясування, хто допустив в ефір російську пропаганду та з якою метою.

"Від Amnesty чекаємо, що ця інституція приборкає свою гординю і вибачиться не лише за біль, завданий українцям, а й за зґвалтування правди і реальності цієі війни", - додав Кулеба.

Він також повідомив, що команда президента Зеленського продовжує системну роботу з протидії російським маніпуляціям.

"Але це битва, в якій ніколи не вдасться перемогти раз і назавжди. Росіяни отримують по пиці, відходять, а потім заходять на нове коло. Тому потрібно об’єднувати всі зусилля", - зазначив він.

Міністр закордонних справ також звернувся до громадян із трьома проханнями протидії російській маніпуляції.

Зберігати спокій і тримаємо стрій. Нагадувати в соцмережах, в контактах з журналістами та експертами, з простими громадянами інших країн, що Україна потребує більше зброї для перемоги. Не поширювати брехню про Україну, навіть якщо вона емоційно спокуслива, а поширюємо офіційну інформацію від уряду України та її партнерів.

Зазначимо, що CBS Reports оприлюднив документальний фільм про проблеми з контролем за поставками зброї в Україну під назвою "Arming Ukraine". У ньому йшлося про те, що лише 30% постачання західної зброї зрештою доходить до українських військових.

Нагадаємо, Amnesty International опублікувала доповідь, з якої випливає, що українські війська порушують закони війни, розміщуючи бойову техніку та озброєння у школах, лікарнях і житлових районах.

Генсек правозахисної організації Агнесс Каламар своєю чергою відреагувала на критику звіту у світі. Вона заявила, що їх у соцмережах атакують українські та російські боти і тролі. І що критика "не послабить неупередженість" організації.

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