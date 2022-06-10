Кулеба обговорив з британською колегою зусилля щодо звільнення з полону "ДНР" іноземців, які воювали за Україну

Кулеба обговорив з британською колегою зусилля щодо звільнення з полону "ДНР" іноземців, які воювали за Україну

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів розмову з очільницею зовнішньополітичного відомства Великої Британії Ліз Трасс щодо британських добровольців, яким виніс вирок "суд" так званої "ДНР".

В Міністерстві закордонних справ Великої Британії вкотре різко засудили рішення самопроголошеної окупаційної влади.

Про це Трасс написала на своїй сторінці в Twitter.

"Спілкувалася з Дмитрою Кулебою. Обговорили зусилля щодо звільнення військовополонених, яких утримують російські довірені особи. Вирок проти них є грубим порушенням Женевської конвенції", - зазначила вона

Також очільниця зовнішньополітичного відомства підкреслила, що Велика Британія продовжує підтримувати Україну проти варварського вторгнення Путіна.

Нагадаємо, так званий верховний "суд" самопроголошеної "Донецької народної республіки" виніс вирок трьом добровольцям, які воювали на боці України. Двоє британців та один марроканець потрапили до російського полону, після чого іноземцям винесли вирок. Добровольців засудили до смертної кари.