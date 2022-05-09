Кулеба обговорив з генсеком Ради Європи відповідальність Росії за злочини в Україні

Кулеба обговорив з генсеком Ради Європи відповідальність Росії за злочини в Україні

9 травня під час робочого візиту в Україну Генеральна секретарка Ради Європи Марія Пейчинович Бурич відвідала Бородянку та Ірпінь.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба і генеральна секретарка Ради Європи Марія Пейчинович Бурич під час зустрічі у Києві обговорили притягнення Росії до відповідальності за її злочини в Україні.

Про це Дмитро Кулеба повідомив у Twitter.

"Привітав генерального секретаря Ради Європи Марію Пейчинович-Бурич у Києві, щоб похвалити за лідерство та важливі рішення, які вона, ПАРЄ та країни-члени ухвалили в рамках Ради Європи у відповідь на вторгнення росії в Україну. Ми зосередилися на тому, як притягнути росію до відповідальності за її злочини", - йдеться у дописі.

Welcomed @COE Secretary General @MarijaPBuric in Kyiv to commend her leadership and important decisions that she, PACE, and member states have taken within COE in response to Russia’s invasion of Ukraine. We focused on the way forward to hold Russia accountable for its crimes. pic.twitter.com/LjZngV3HVE — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) May 9, 2022

Нагадаємо, Генеральна секретарка Ради Європи відвідала Бородянку та Ірпінь.

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