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Кулеба обговорив з генсеком Ради Європи відповідальність Росії за злочини в Україні

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Кулеба обговорив з генсеком Ради Європи відповідальність Росії за злочини в Україні

Twitter/Дмитро Кулеба

9 травня під час робочого візиту в Україну Генеральна секретарка Ради Європи Марія Пейчинович Бурич відвідала Бородянку та Ірпінь.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба і генеральна секретарка Ради Європи Марія Пейчинович Бурич під час зустрічі у Києві обговорили притягнення Росії до відповідальності за її злочини в Україні. 

Про це Дмитро Кулеба повідомив у Twitter.

"Привітав генерального секретаря Ради Європи Марію Пейчинович-Бурич у Києві, щоб похвалити за лідерство та важливі рішення, які вона, ПАРЄ та країни-члени ухвалили в рамках Ради Європи у відповідь на вторгнення росії в Україну. Ми зосередилися на тому, як притягнути росію до відповідальності за її злочини", - йдеться у дописі.

Нагадаємо, Генеральна секретарка Ради Європи відвідала Бородянку та Ірпінь.

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