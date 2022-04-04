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Кулеба обговорив з очільником МЗС Китаю ситуацію щодо жертв серед мирного населення

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Кулеба обговорив з очільником МЗС Китаю ситуацію щодо жертв серед мирного населення

Associated Press

Кулеба подякував китайському колезі за підтримку України.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів розмову з міністром закордонних справ Китайської Народної Республіки Ван Ї, подякував за солідарність із жертвами серед мирного населення. 

"Розмова з членом Державної ради, міністром закордонних справ Ван Ї. Вдячний китайському колезі за солідарність із жертвами серед мирних людей. Ми обоє поділяємо переконання, що припинення війни проти України відповідає інтересам миру, продовольчої безпеки та міжнародної торгівлі", - написав Кулеба у Twitter.

Нагадаємо, Кулеба розкритикував новий пакет санкцій ЄС проти Росії.

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