Кулеба обговорив з очільником МЗС Китаю ситуацію щодо жертв серед мирного населення

Кулеба подякував китайському колезі за підтримку України.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів розмову з міністром закордонних справ Китайської Народної Республіки Ван Ї, подякував за солідарність із жертвами серед мирного населення.

"Розмова з членом Державної ради, міністром закордонних справ Ван Ї. Вдячний китайському колезі за солідарність із жертвами серед мирних людей. Ми обоє поділяємо переконання, що припинення війни проти України відповідає інтересам миру, продовольчої безпеки та міжнародної торгівлі", - написав Кулеба у Twitter.

Had a call with State Councilor and Foreign Minister Wang Yi. Grateful to my Chinese counterpart for solidarity with civilian victims. We both share the conviction that ending the war against Ukraine serves common interests of peace, global food security, and international trade. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) April 4, 2022

Нагадаємо, Кулеба розкритикував новий пакет санкцій ЄС проти Росії.

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